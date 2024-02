⚽ COMO FOI O JOGO?

A Jordânia se propôs a entregar a bola para a Coreia armar seu jogo, apostando nos contra-ataques. Os números de posse de bola foram maiores para a equipe comandada por Jürgen Klinsmann, com 70% a 30%. Apostar no erro adversário deu certo: no começo da segunda etapa, Al-Taamari roubou a bola no campo ofensivo e serviu Al-Naimat, que mostrou categoria para cavar por cima de Hyun-woo Cho.