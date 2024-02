- No futebol moderno, todo clube tem buscado um goleiro que se insere nesse modelo de jogo, que é fazendo uma cobertura, jogando adiantado, tendo essa qualidade de saída com a superioridade numérica para sair com qualidade. Futebol se atualizou muito. O Fernando vem fazendo isso com maestria com a equipe. Tenho facilidade de jogar com os pés, pois comecei no futsal, já trabalhei com o Fernando, então conheço como funciona o sistema. Procuro ser o mais simples e objetivo possível, organizar bem e conversar com a equipe para que a gente sofra o mínimo possível nas partidas.