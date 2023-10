!SHOW! O Atlético de Madrid venceu o Celta de Vigo por 3 a 0 neste sábado (21), com três gols de Antoine Griezmann no Estádio Balaídos, pela décima rodada de LaLiga. Com a vitória, o Atleti assume a vice-liderança do Espanhol, chegando aos 22 pontos, com um jogo a menos, enquanto time da casa segue com seis pontos, na 18ª posição, já na zona de rebaixamento.