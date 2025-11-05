Gol de Yamal em Brugge x Barcelona viraliza nas redes sociais: 'Gênio'
Atacante foi destaque da rodada da Champions League
O atacante Lamine Yamal virou assunto nas redes sociais, nesta quarta-feira (5), após marcar um golaço na rodada da Champions League. O feito aconteceu durante o confronto entre Club Brugge e Barcelona, na Bélgica, pela 4ª rodada do torneio europeu.
A partida já se encontrava no segundo tempo, e a equipe espanhola, perdia o confronto por 2 a 1. Foi então, que em uma jogada individual, Yamal arracou em direção a área adversária. Após passar por dois adversários, ele tabelou com Fermín para sair na cara do gol.
Na conclusão da jogada, o camisa 10 deu um toquinho sutil para tirar do goleiro Nordin Jackers. O gol viralizou de forma rápida nas redes sociais. Torcedores não pouparam elogios ao jogador para descrever a jogada. Veja a repercussão abaixo:
Tradução: "Meu Deus do céu Lamine Yamal, você está chateado?"
Tradução: "Que gol Lamine Yamal"
