menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gol de Yamal em Brugge x Barcelona viraliza nas redes sociais: 'Gênio'

Atacante foi destaque da rodada da Champions League

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/11/2025
18:41
Lamine Yamal em comemoração de gol em partida entre Barcelona e Club Brugge (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)
imagem cameraLamine Yamal em comemoração de gol em partida entre Barcelona e Club Brugge (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Lamine Yamal virou assunto nas redes sociais, nesta quarta-feira (5), após marcar um golaço na rodada da Champions League. O feito aconteceu durante o confronto entre Club Brugge e Barcelona, na Bélgica, pela 4ª rodada do torneio europeu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida já se encontrava no segundo tempo, e a equipe espanhola, perdia o confronto por 2 a 1. Foi então, que em uma jogada individual, Yamal arracou em direção a área adversária. Após passar por dois adversários, ele tabelou com Fermín para sair na cara do gol.

Na conclusão da jogada, o camisa 10 deu um toquinho sutil para tirar do goleiro Nordin Jackers. O gol viralizou de forma rápida nas redes sociais. Torcedores não pouparam elogios ao jogador para descrever a jogada. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Tradução: "Meu Deus do céu Lamine Yamal, você está chateado?"

Tradução: "Que gol Lamine Yamal"

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias