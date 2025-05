Com gol de ex-Fluminense, Arsenal perde para o Bournemouth na Premier League

De virada, o Arsenal foi superado pelo Bournemouth por 1 a 0 neste sábado (3) pela 35ª rodada da Premier League. O gol da vitória foi marcado pelo brasileiro Evanilson, camisa 9 dos Cherries.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foram os gols da partida entre Arsenal e Bournemouth? ⚽

O Arsenal abriu o placar, aos 34 minutos do primeiro tempo, com jogada individual de Martin Ødegaard, utilizado como arco para encontrar Declan Rice, a flecha que partia como elemento supressa na área. O inglês, com um digno centroavante, driblou o goleiro e guardou no fundo da rede.

continua após a publicidade

A partida disputada mudou de cenário na segunda etapa. A eficiência dos vistantes foi o diferencial, e o gol do empate saiu em jogada iniciada por um "latereiro". Semeneyo lançou com as mãos até a pequena área, onde Huijsen cabeceou para igualar o jogo.

E o Bournemouth encontrou a forma de superar o Arsenal de novo. Em mais um lance originado pela bola aérea, Tavernier saltou mais alto do que todos e desviou a bola para a segunda trave. O brasileiro Evanilson estava lá para virar o jogo.

continua após a publicidade

➡️ Leizpig empata no fim e título do Bayern na Bundesliga é adiado

✅ FICHA TÉCNICA

✅ FICHA TÉCNICA

ARSENAL 1X2 BOURNEMOUTH

35ª RODADA – PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 3 de maio, às 10h30 (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

🥅 Gols: Rice 34'/1ºT (1-0); Huiijsen 23'/2ºT (1-1); Evanilson 30'/2ºT (1-2)

🟨 Cartão amarelo: Ouattara, Evanilson (BOR)

🟥 Cartão vermelho: -

🕴️ Arbitragem: Jarred Gillett (árbitro)

⚽ ESCALAÇÕES

🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Partney, Rice; Saka, Trossard e Martinelli

🔴⚫ Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)

Kepa; Araujo, Zabarnyi; Huijsen, Kerkez; Cook, Adams; Ouattara, Kluivert, Tavernier; Evanilson

Matéria em atualização...