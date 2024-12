Com recital de Salah, Liverpool goleia o Tottenham e segue líder na Premier League

O Liverpool foi, mais uma vez, um visitante indigesto na Premier League. Diante do Tottenham, o time de Arne Slot venceu por 6 a 3 com um show de Mohamed Salah, principal nome da competição até aqui: além de balançar as redes uma vez, o egípcio contribuiu com duas assistências no resultado, que somou mais três pontos para os Reds, líderes com 39 até aqui.

Do outro lado, o Tottenham vive turbulência na temporada e estaciona na 11ª posição da tabela, com apenas 23 pontos somados.

Tottenham 3x6 Liverpool: como foi o jogo?

O Liverpool foi dono das ações desde o primeiro minuto de jogo. Com pressão alta e postura impositiva, o time de Arne Slot construiu a goleada de forma natural. Aliás, a fragilidade defensiva do Tottenham foi exposta mais uma vez em 2024-25: o placar de seis gols poderia ter sido ainda mais largo para os visitantes, que criaram um alto volume de oportunidades, principalmente com Mohamed Salah.

O primeiro tempo encerrou com 3 a 1 para o Liverpool: Luis Díaz, Mac Allister e Szoboszlai anotaram os gols da vitória parcial, enquanto James Maddison balançou as redes para os donos da casa. Entretanto, a vitória se tornou goleada logo nos primeiros minutos do segundo tempo, com dois gols de Mohamed Salah, um aos 9' e outro aos 16'. O egípcio foi o ponto focal das ações ofensivas dos Reds e também anotou duas assistências no resultado.

Na metade da etapa final, Kulusevski e Solanke, que destoam como destaques dos Spurs na temporada, descontaram. Porém, aos 40', Luis Díaz ainda ampliou o placar para o Liverpool encerrou um verdadeiro massacre no New Tottenham Hotspur Stadium.

Salah comemora gol pelo Liverpool (Photo by Glyn KIRK / AFP)

O que vem pela frente?

Agora, o Liverpool se prepara para enfrentar o Leicester no próximo dia 26 de dezembro, enquanto o Tottenha, no mesmo dia, visita o embalado Nottingham Forest.

