Atuação de Salah encanta torcedores, que cravam: ‘Melhor do mundo’

Mohamed Salah é o grande nome da vitória do Liverpool contra o Tottenham pela 17ª rodada da Premier League. Com dois gols e duas assistências, o egípcio foi o ponto focal do ataque de Arne Slot na partida e deu sequência aos números fantásticos na temporada até aqui.

continua após a publicidade

Destaque na goleada em Londres, Salah deixou torcedores boquiabertos. Nas redes sociais, uma série de comentários cravavam: não há jogador desempenhando melhor que ele até aqui. Confira reações!

➡️ Goleiro do Milan volta a ser alvo de racismo em jogo da liga italiana

Torcedores vão à loucura com Salah

Mohamed Salah comemora gol pelo Liverpool (Photo by Glyn KIRK / AFP)

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional