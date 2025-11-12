menu hamburguer
Ancelotti se posiciona em relação à situação no Real Madrid: 'É mentira'

Treinador da Seleção comenta atual cenário no vestiário do Real Madrid

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 12/11/2025
11:21
O tecnico da Selecao Brasileira, Carlo Ancelotti,
imagem camera O tecnico da Selecao Brasileira, Carlo Ancelotti . (Foto: Saulo Angelo/Thenews2/Gazeta Press)
Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira e treinador mais vitorioso da história do Real Madrid, voltou a falar sobre o clube merengue em entrevista exclusiva ao diario "As". O italiano defendeu o trabalho de Xabi Alonso, atual treinador da equipe, e rebateu críticas sobre seu próprio estilo de comando durante os anos na Espanha.

— É mentira que eu fosse apenas um gestor. No Real Madrid, vivi de tudo, e sei o que é liderar um grupo vencedor", afirmou o técnico, que conquistou 15 títulos pelo clube, incluindo três Champions League e duas La Ligas.

Ancelotti também comentou sobre o momento atual dos merengues, que vêm de derrotas para Atlético de Madrid e Liverpool, além de um empate com o Rayo Vallecano, resultados que geraram questionamentos sobre o trabalho de Xabi.

— Um empate no Real Madrid é o presságio de uma crise. Os resultados da equipe são espetaculares até agora. O que mais se pode pedir? — completou o treinador, que comandou Xabi Alonso no próprio Real Madrid e também no Bayern de Munique.

Xabi Alonso e Carlo Ancelotti nos tempos de Bayern de Munique (Foto: JAVIER SORIANO/AFP)
Ancelotti dá entrevista exclusiva para o As

Na entrevista, que será publicada na íntegra na noite desta quarta-feira (12), às 21h (horário de Madrid), Ancelotti também fala sobre Neymar, Vitor Roque, a Seleção Brasileira e a Copa do Mundode 2026.

