Futebol Internacional

Camisa do Boca Juniors em homenagem a ex-técnico é encontrada no Uruguai

Miguel Ángel Russo faleceu em outubro deste ano

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/11/2025
11:43
Miguel Ángel Russo era treinador do Boca Juniors (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraMiguel Ángel Russo era treinador do Boca Juniors (Foto: Reprodução/X)
A camisa que o Boca Juniors lançou ao céu durante a homenagem ao técnico Miguel Ángel Russo foi encontrada em território uruguaio, mais de três semanas após o tributo realizado em La Bombonera. O item, com a inscrição "1956 - infinito" nas costas, apareceu em um campo da localidade de Cañada Nieto, no departamento de Soriano, região que abriga cerca de 420 habitantes.



➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A descoberta foi revelada pelo jornalista Pepe Temperan, que publicou nas redes sociais imagens da camisa acompanhada dos balões azuis e amarelos já murchos. Segundo ele, o objeto foi localizado por um jovem agricultor que trabalhava na zona rural.

— Ele entende o valor sentimental da peça e estuda devolvê-la ao Boca Juniors, possivelmente por meio de Edinson Cavani — contou o repórter.

Da Bombonera a Soriano

O gesto que emocionou os torcedores do Boca ocorreu em 18 de outubro, na partida contra o Belgrano, poucos dias após a morte de Russo, em 8 de outubro. Durante o pré-jogo, o clube exibiu um vídeo com os momentos mais marcantes do treinador e, em seguida, o capitão Leandro Paredes e o auxiliar Claudio Úbeda soltaram a camisa em meio a balões coloridos. Veja a homenagem abaixo:

A peça viajou cerca de 179 quilômetros até o Uruguai, tornando-se símbolo de um dos tributos mais comoventes da história recente do Boca. Russo foi o último técnico a conquistar a Copa Libertadores pelo clube, em 2007, e teve três passagens pelos xenenzies.

Além da homenagem em campo, o Boca personalizou uniformes com a imagem do treinador e exibiu faixas e mensagens em sua memória. Parte das cinzas de Russo foi depositada em La Bombonera, cumprindo seu desejo de descansar nos estádios mais marcantes de sua carreira.

Camisa do Boca Juniors em homenagem a Miguel Ángel Russo foi encontrada no Uruguai (Foto: X/Pepe Temperan)
Camisa do Boca Juniors em homenagem a Miguel Ángel Russo foi encontrada no Uruguai (Foto: X/Pepe Temperan)

Relembre Miguel Ángel Russo

O treinador Miguel Ángel Russo, do Boca Juniors, faleceu no dia 8 de outubro, aos 69 anos, por complicações de um câncer de próstata. Após ter uma carreira de 13 anos como volante do Estudiantes, entre 1975 a 1988, Russo se tornou treinador em 1989, no Lanús. Durante a jornada, teve passagem por diversos clubes sul-americanos, principalmente na Argentina. O primeiro trabalho de destaque foi no Vélez, por onde conquistou o Campeonato Argentino de 2005. Em 2007, assumiu o comando do Boca Juniors pela primeira vez e, no clube Xeneize, venceu a Copa Libertadores da América daquele mesmo ano, ao superar o Grêmio por 5 a 0 na soma dos dois jogos.

Ao sair do Boca, Miguel voltou a rodar a América do Sul, com títulos no Millonarios-COL e no Rosario Central, e até mesmo uma passagem breve na Arábia Saudita, no Al-Nassr. O treinador teve outras duas passagens no Boca Juniors, em 2020, na qual venceu o Campeonato Argentino pela segunda vez na carreira, e esta última, na que esteve à frente da equipe no Mundial de Clubes.

Miguel Ángel Russo
Miguel Ángel Russo teve passagem por diversos clubes da Argentina (Foto: Divulgação/Estudiantes)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

  
  