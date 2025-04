Com ‘Lei do Ex’, Manchester United é derrotado pelo Nottingham Forest

O Nottingham Forest derrotou o Manchester United em jogo intenso e com "Lei do Ex". O confronto aconteceu nesta terça-feira (1), no City Ground, em Nottingham, na Inglaterra, válido pela 30ª rodada da Premier League. O gol solitário foi marcado por Elanga, jogador formado nas bases dos Red Devils.

Com a vitória, o Nottingham Forest garantiu três pontos importantes na briga para a classificação para a Champions League. O clube se distanciou do quarto colocado e deu mais um passo para voltar à competição. Enquanto isso, o Manchester United não consegue sair do lugar e permanece na segunda metade da tabela da Premier League.

Nottingham Forest x Manchester United: como foi o jogo?

O confronto entre os times começou de forma eletrizante. Assim como um raio, Elanga saiu em um contra-ataque sozinho e deixou seus marcadores comendo poeira. O jogador marcou e não comemorou - a "Lei do Ex" valeu para o Manchester United. O gol saiu aos cinco minutos de partida e mudou a tônica do jogo, deixando os Red Devils contra a parede.

Ao decorrer da primeira etapa, o Manchester United era dominante com a bola e corria atrás do resultado. Entretanto, era pouco efetivo e não conseguia assustar o Nottingham Forest, que conseguia se defender bem e sair em contra-ataque. A equipe passava pouco tempo com a bola, terminando o primeiro tempo com 31% de posse, porém, jogava com o resultado a seu favor.

Casemiro e Morgan Gibbs-White disputam a bola no confronto entre Nottingham Forest e Manchester United (Foto: Paul Ellis/AFP)

O segundo tempo seguiu a mesma tônica do que aconteceu na primeira etapa. Os Red Devils seguiram correndo atrás do placar, mas sem conseguir finalizar as jogadas, enquanto o Nottingham Forest se defendia e garantia o resultado.

A estratégia deu certo. Saindo poucas vezes para o ataque, o Nottingham Forest conseguiu garantir três pontos importantes para seguir na luta para a classificação para a Champions League, com três vitórias seguidas na Premier League.

O que vem por aí?

Após a vitória, o Nottingham Forest volta a campo novamente em confronto contra o Aston Villa, fora de casa. A partida será válida pela 31ª rodada da Premier League e acontecerá no próximo sábado (5), às 13h30 (de Brasília). Já o Manchester United não terá vida fácil buscando recuperação e enfrentará o Manchester City, em clássico local pela Premier League. A partida será no próximo domingo (6), às 12h30 (de Brasília).