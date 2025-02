Milan e Feyenoord se enfrentam nesta terça-feira (18), às 14h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA). A partida é válida pela volta dos play-offs da Champions League. Na ida, o clube holandês saiu em vantagem pelo placar de 1 a 0. Com nomes conhecidos, o Lance! apresenta as escalações oficiais da partida decisiva.

O Milan busca reverter o placar e avançar para as oitavas de final da maior competição europeia. No Campeonato Italiano, o time ocupa a 7° posição, o que não assegura nenhuma classificação para torneios continentais. O clube chega para a partida após vencer o Hellas Verona no final de semana, por 1 a 0.

Escalado pelo técnico Sérgio Conceição, o Milan vai a campo com Maignan (C); Walker, Thiaw, Pavlović, Theo Hernández; Musah, Reijnders; Pulišić, João Félix, Rafael Leão; Santiago Giménez.

O Feyenoord, por sua vez, chega ao jogo para ao menos segurar o empate. A equipe está na 4° colocação do Campeonato Holandês. Na última partida, o time empatou com o NAC Breda, por 0 a 0, pela liga nacional.

No comando de Brian Priske, o Feyenoord está escalado com Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko (C), Smal; Moder, Milambo, Bueno; Moussa, Ueda, Igor Paixão.

