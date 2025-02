O Milan encara o Feyenoord nesta terça-feira (18), pela Champions League, contando com a boa fase de um... ex-Feyenoord. Santiago Giménez, contratado na última janela de transferências pelos Rossoneri, pode fazer a sempre temida "Lei do Ex" valer logo no começo dos play-offs continentais.

A chegada do centroavante mexicano custou 32 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões na cotação atual), com vínculo até o fim do primeiro semestre de 2029. No ato do movimento, o confronto entre as duas equipes já estava anunciado, o que irritou alguns torcedores holandeses por reforçar um adversário direto na competição europeia.

"Santi", como é apelidado, estreou saindo do banco em clássico com a Roma e deu assistência na vitória por 3 a 1, no Campeonato Italiano. Nos dois jogos subsequentes de Serie A, Giménez foi às redes uma vez em cada, fazendo Empoli e Hellas Verona como vítimas.

Curiosamente, o único jogo sem contribuição direta em gols do Milan foi justamente na ida contra o Feyenoord. Titular pela primeira vez na ocasião, Santiago não conseguiu ajudar sua equipe a encontrar o caminho do gol, e os italianos foram derrotados por 1 a 0, com gol solitário do brasileiro Igor Paixão.

🤔 O que o Milan de Giménez precisa fazer para eliminar o Feyenoord?

Pelo impacto instantâneo desde a chegada - substituindo Morata, emprestado ao Galatasaray -, espera-se que Giménez seja titular no jogo de volta, o que aumenta as possibilidades de eliminar o ex-clube. Para avançar, a equipe comandada por Sérgio Conceição precisa vencer por dois ou mais gols de diferença no Giuseppe Meazza; um gol força o jogo à prorrogação, enquanto o empate ou a derrota levam o time a dar adeus de forma precoce à Champions League.