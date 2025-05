Com jogadores da Seleção Brasileira no banco, Wolves perde para Crystal Palace

De virada, o Crystal Palace vence o Wolverhampton por 4 a 2, pela 37ª rodada da Premier League. O penúltimo jogo da liga entre os times aconteceu nesta terça-feira (20), no Selhurst Park, em Londres. Pelo time da casa, os gols foram marcados por Nketiah, que marcou dois, e Ben Chilwell e Eze. Para os Wolves, Agbadou abriu o placar e Larsen descontou, após a virada.

Após a partida, o Crystal Palace soma mais três pontos, entretanto, o cenário da equipe na liga não muda. A equipe continua no meio da Premier League, assim como o Wolverhampton, que após se salvar do rebaixamento, também apenas cumpre tabela.

Crystal Palace x Wolverhampton: Como foi o jogo?

Jogando com equipe mista após a conquista da Copa da Inglaterra, o Crystal Palace começou o jogo de forma morna. O Wolverhampton jogava do mesmo jeito que o time da casa, sem pressa, porém, tinha mais volume. A partida era bem parada, e os times não apresentavam muito perigo no começo do jogo.

Entretanto, o jogo tomou outra forma a partir do minuto 24'. Nele, Agbadou marcou para o Wolverhampton em uma jogada de escanteio, abrindo o placar do jogo e a porteira para os seis gols feitos na partida. Minutos depois, o personagem do confronto apareceu: Nketiah, que empatou para o Crystal Palace apenas três minutos após o primeiro gol, e logo depois, cinco minutos após igualar o placar, atacante marcou novamente e virou a partida.

Na segunda etapa, o Wolverhampton tentou sair mais para o jogo, já que estava atrás na partida. O time pressionou mais e tinha bem mais volume, porém, o Crystal Palace demonstrou o porquê havia ganhado a Copa da Inglaterra. Cinco minutos após o apito inicial depois do intervalo, Ben Chilwell fez o terceiro do time da casa em uma cobrança de falta.

Mesmo assim, o Wolverhampton continuou brigando e Larsen descontou para os Lobos em outra jogada de escanteio. Entretanto, a reação não foi suficiente, já que, apesar de ter mais volume e posse de bola, a equipe não conseguia finalizar a suas jogadas. Sabendo disso, o craque do Crystal Palace, Eze, entrou em campo, e marcou belo gol para concretizar a vitória do time.

O que vem por aí?

Após a vitória, o Crystal Palace volta a campo novamente no próximo domingo (25), para enfrentar o grande campeão Liverpool, em Anfield. O jogo irá acontecer às 12h (de Brasília). O Wolverhampton, por outro lado, enfrenta o Brentford, que sonha com vaga em competição internacional. A partida irá acontecer no mesmo dia e horário.