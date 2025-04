Desfalcado, o Manchester City venceu o Everton fora de casa por 2 a 0 e se concolidou no G-4 da Premier League. Com gols de O'Reilly e Kovacic, o jogo foi realizado no Goodison Park, em Liverpool (ING), válido pela 33ª rodada do campeonato inglês. Com a vitória, o City chega a 58 pontos e ultrapassa, ainda que provisóriamente, o Nottingham Forest. O Forest visita o Tottenham nesta segunda-feira (21) e tem a chance de recuper a quarta colocação.

Como foi a partida entre Everton e Manchester City?

Em um início de primeira etapa estudado entre os times, o Manchester City chegou com perigo aos 15 minutos com chute de Matheus Nunes de fora da área. O brasileiro naturalizado português obrigou Pickford a fazer boa defesa e mandar a bola para escanteio.

Aos 30, Tarkowski mandou a bola na trave em cabeceio após escanteio e quase abriu o placar para o Everton. Nesse momento, os mandantes estavam melhores na partida, apesar de menos posse de bola. Aos 42, O'Brien salvou o Everton evitando o gol certo de De Bruyne após chute de perna esquerda dentro da área.

Na volta do intervalo, o Everton continuou jogando melhor e quase abriu o placar duas vezes nos primeiros minutos da segunda etapa, com Branthwaite e Doucouré. Aos 15 minutos, Doucouré levou perigo novamente com finalização de perna esquerda, obrigando Ortega a fazer boa defesa. O City não assustava o Everton, e não finalizou no segundo tempo até os 25 minutos.

Aos 27, Savinho quase aproveitou bola sobrada na entrada da área. Ele finalizou com perigo de perna direita, mas Pickford fez boa defesa. Marmoush ainda teve a chance de marcar para o City, mas Pickford fez uma grande defesa para salvar o Everton. Aos 39 do segundo tempo, Bernardo Silva achou belo passe para Marmoush, que encontrou O'Reilly dentro da área para abrir o placar em Liverpool. Aos 47, o City ainda teve tempo de ampliar o marcador com Kovacic, após passe de Gündogan.

O que vem por aí para Manchester City e Everton?

No próximo sábado (26), o Everton volta a campo para visitar o Chelsea, às 8h30 (de Brasília), em jogo válido pela 34ª rodada da Premier League. Por outro lado, o Manchester City recebe o Aston Villa, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, na terça-feira (22).