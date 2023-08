Aos 16 minutos, Benzema marcou um golaço depois de troca de passes com Romarinho. Foi o primeiro gol do novo capitão do time no Campeonato Saudita. E não parou por aí. Seis minutos depois, Hamdallah foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e aumentou a vantagem para os visitantes.