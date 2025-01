Vitor Roque perde gol sem goleiro, e torcedores detonam: ‘Me enganou’

O atacante Vitor Roque foi destaque negativo na partida entre Real Betis e Huesca, neste sábado (4), pela Copa do Rei. O brasileiro perdeu uma oportunidade incrível de marcar o sétimo gol na temporada: sem goleiro, o ex-Athletico isolou um chute na pequena área após rebote.

continua após a publicidade

O lance viralizou e o atacante foi detonado por internautas. Confira reações!

➡️ La Liga recusa nova inscrição e Dani Olmo pode deixar o Barcelona de graça

Vitor Roque é detonado por torcedores após gol perdido

Vitor Roque é criticado por torcedores (Foto: Reprodução)

Apesar do lance protagonizado pelo brasileiro, o Real Betis venceu o Huesca fora de casa e segue vivo na Copa do Rei. O placar de 1 a 0 teve gol do experiente Isco, ex-Real Madrid.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional