O Flamengo rejeitou uma oferta de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 96 milhões) do Aston Villa por Wesley, segundo o jornalista Venê Casagrande. Desde o ano passado, o lateral-direito vem sendo visado por clubes da Europa.

No ano passado, o Rubro-Negro recusou uma proposta do Bournemouth pelo atleta, mas aceitou uma oferta da Atalanta na casa dos 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões na época). No entanto, a operação não foi para frente por um desentendimento entre italianos e brasileiros.

O Flamengo aguarda receber novas ofertas por Wesley, mas entende que há necessidade de um valor maior em busca de uma reposição no mercado de transferências. De acordo com o "UOL", o clube busca arrecadar cerca de R$ 25 milhões de euros com a venda do lateral-direito.

No último dia 28 de dezembro, o jogador fez mistério ao ser questionado sobre seu futuro no dia do Jogo das Estrelas, organizado por Zico. O atleta afirmou que tem o sonho de atuar na Europa e não deixou claro que permaneceria no Flamengo em 2025.