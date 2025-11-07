O Al-Hilal derrotou o Al-Najma por 4 a 2, nesta sexta-feira (7), pela oitava rodada do Campeonato Saudita. Em duelo disputado no Al-Najma Club Stadium, em Unaizah (SAU), o Patrão levou a melhor fora de casa em jogo marcado por viradas e expulsões.

Na classificação, o Al-Hilal é o terceiro colocado, com 20 pontos conquistados, um apenas atrás do Al-Nassr, que ainda joga na rodada. Já o Al-Najma é o lanterna e ainda não somou pontos, com oito derrotas.

Como foi o jogo?

Logo aos três minutos, o brasileiro Lázaro Vinícius abriu o placar ao Al-Najma após aproveitar bobeada de Yassine Bounou, que falhou na saída de jogo e facilitou a vida do time da casa. A vantagem durou pouco, pois, aos 10, Salem Al-Dawsari igualou o placar em grande jogada de Marcos Leonardo, que driblou o defensor do Najma no início da jogada.

No retorno do intervalo, os mandantes se complicaram, após a expulsão de Lázaro Vinícius por agressão em Hassan Al-Tambakti. Mesmo com um a menos, o Al-Najma conseguiu reagir e, na jogada seguinte, em cruzamento, Rúben Neves afastou mal e marcou contra. Com o gol sofrido, o Al-Hilal manteve a calma e empatou na metade da segunda etapa, com Theo Hernández.

Pelo Campeonato Saudita, o Al-Hilal venceu o Al-Najma por 4 a 2 (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Com o placar empatado, o Patrão pressionou o Najma e, após Marcos Leonardo ser derrubado na entrada da área, o árbitro marcou pênalti. Porém, após correção do VAR, o lance foi corrigido para falta e cartão vermelho para Jawad El Yamiq, que cometeu a infração no brasileiro. Na cobrança, Rúben Neves contou com a sorte e, com desvio de Abdulelah Al-Shammeri, a bola foi ao gol, que consolidou a virada. Ao fim, Salem Al-Dawsari apareceu mais uma vez e deu números finais a partida. Final de jogo, 4 a 2 para o Al-Hilal.

O que vem por aí?

O Al-Hilal retorna aos gramados apenas no dia 22 de novembro, após a Data Fifa, contra o Al Fateh, na Kingdom Arena, em Riade, às 14h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Saudita. No mesmo dia e mesma competição, às 10h40, o Al-Najma visita o Dhamk, no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, em Abha.

