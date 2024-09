Jogadores do Liverpool celebram gol sobre o Milan na Champions (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 18:01 • Rio de Janeiro

O Liverpool contou com um show de seus defensores para bater o Milan por 3 a 1 no San Siro, abrindo a fase de liga da Champions League com vitória. Pulisic inaugurou o marcador para os Rossoneri aos três minutos de jogo, mas os zagueiros Konaté e Van Dijk marcaram de cabeça, com assistências dos laterais Alexander-Arnold e Tsimikas, e Szoboszlai completou a virada para os Reds.

Com o resultado, os ingleses de Arne Slot assumiram a terceira colocação geral, ficando atrás de Bayern de Munique e Aston Villa pelos critérios de desempate. Já os italianos de Paulo Fonseca amargam um provisório 33º lugar, aguardando mais dois dias de jogos europeus para saberem sua posição ao fim da rodada inicial.

⚽ COMO FOI O JOGO?

Logo no começo, o Milan fez valer o mando de campo e colocou pressão sobre o Liverpool. Primeiro, Reijnders puxou contra-ataque e cruzou para Morata, mas a zaga cortou e a arbitragem flagrou o meia em condição ilegal. Porém, na segunda bola, não houve perdão. Pulisic apareceu com liberdade pelo lado direito, invadiu a área e tinha opções para cruzar, mas optou por finalizar e acertou o canto de Alisson, inaugurando o marcador no San Siro.

Entretanto, a equipe italiana diminuiu a guarda e fez os Reds ganharem campo e confiança. Salah, em suas primeiras chances no jogo, fuzilou o travessão milanês duas vezes. Aos 23 minutos, em falta pelo lado esquerdo, Arnold levantou e Konaté antecipou a defesa, testando para o fundo das redes. Minutos depois, a dose foi repetida com nomes diferentes: Tsimikas, lateral como Arnold, cruzou na pequena área e Van Dijk, zagueiro como Konaté, também saiu do chão, com muita liberdade, para virar para os ingleses.

Na segunda etapa, os dois times fizeram um duelo truncado, mas que rapidamente ganhou contornos de trocação. Em levantamento para a área do Liverpool, Morata brigou pela bola e pediu pênalti, mas o árbitro Espen Eskas mandou o jogo seguir. Porém, em falha de Pavlovic, os Reds aproveitaram: Gakpo puxou contra-ataque, fugiu da marcação e cruzou para Szoboszlai, que levantou o pé direito e completou com a canela direita, matando de vez o confronto.

Van Dijk, do Liverpool, celebra gol sobre o Milan na Champions (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Milan 1x3 Liverpool

1ª rodada - Fase de Liga - Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)

🕴️ Arbitragem: Espen Eskas-NOR (árbitro); Jan Erik Engan-NOR e Isaak Bashevkin-NOR (auxiliares); Kristoffer Hagenes-NOR (quarto árbitro); Bastian Dankert-ALE e Christian Dingert-ALE (VAR)

🥅 Gols: Christian Pulisic (MIL - 3' 1T); Ibrahima Konaté (LIV - 24' 1T), Virgil van Dijk (LIV - 41' 1T) e Dominik Szoboszlai (LIV - 22' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Davide Calabria e Youssouf Fofana (MIL); Alexis Mac Allister e Ibrahima Konaté (LIV)

🟥 Cartões vermelhos: -

✅ ESCALAÇÕES DO JOGO

⚫🔴 MILAN (Técnico: Paulo Fonseca)

Mike Maignan (Lorenzo Torriani); Davide Calabria (Emerson Royal), Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori (Matteo Gabbia) e Theo Hernández; Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek (Tammy Abraham) e Tijjani Reijnders; Christian Pulisic, Rafael Leão e Álvaro Morata (Noah Okafor)

🔴🔴 LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Trent Alexander-Arnold (Joe Gomez), Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Kostas Tsimikas; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister (Wataru Endo) e Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah (Federico Chiesa), Diogo Jota (Darwin Núñez) e Cody Gakpo (Luis Díaz)