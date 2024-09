Marquinhos projeta estreia do PSG na Champions e se derrete por nova contratação: ‘É um monstro’

Marquinhos, capitão do PSG (Foto: Franck Fife/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 13:55 • Redação do Lance!

O PSG estreia pela Champions League 2024-25 nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), diante do Girona, da Espanha. Em entrevista coletiva anterior ao duelo, o brasileiro Marquinhos, capitão da equipe, demonstrou boas expectativas para a competição, mas desviou de apontar qualquer favoritismo.

Além disso, o português João Neves, contratação dos parisienses na última janela de transferências, foi muito elogiado pelo zagueiro, após ótimo início com a camisa do novo clube.

Os franceses retornam à Champions League com uma ausência notável: Kylian Mbappé, que vestiu as cores do time nas últimas sete temporadas, agora é jogador do Real Madrid. Apesar de não contar mais com um dos principais astros das campanhas recentes, o PSG segue com expectativas altas no torneio continental, de acordo com o brasileiro.

-Temos o objetivo e o sonho de brilhar nesta competição. Meus companheiros de equipe ainda são os melhores do mundo para mim, mesmo que não haja grandes nomes.

Time do PSG treina antes de partida pela Champions League 2024-25 (Foto: Franck Fife/AFP)

Para quem se acostumou com uma equipe repleta de astros e medalhões, assistir o PSG na Champions League 2024-25 pode causar um baque inicial. Com a saída do astro francês, a aposta do treinador Luis Enrique é em um conjunto de jogadores jovens, como o meia João Neves, de 19 anos, que chegou do Benfica no último verão europeu, por cerca de 60 milhões de euros.

O início de passagem com quatro asisstências em quatro partidas é digno de destaque. E o capitão do PSG fez questão de elogiá-lo:

-É um monstro. Ele se adaptou rapidamente à equipe, ao clube, especialmente ao meio-campo, onde não é fácil. Desde o segundo jogo, ele mostrou que entendeu a equipe. Mesmo sendo muito jovem, ele já é maduro. Ele vai continuar a evoluir, e nós vamos apoiá-lo.

Além do Girona, adversário da primeira rodada, o PSG enfrentará Arsenal, PSV, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, RB Salzburg, Manchester City e Stuttgart pela primeira fase da Champions League.