A Juventus está fora das oitavas de final da Champions League. A Velha Senhora caiu para o PSV no jogo de volta dos playoffs, nesta quarta-feira (19). A partida, que aconteceu no Philips Stadion, em Eindhoven, terminou em 3 a 1 na prorrogação, após vitória do PSV por 2 a 1 no tempo normal. Perišić, Saibari e Flamingo marcaram para o PSV, enquanto Weah descontou para Juve. Com o resultado, o time holandês virou o placar agregado e avançou às oitavas, com 4 a 3 na soma dos resultados

A próxima fase da Champions League será disputada entre os dias 4 e 12 de março. O PSV tem duas opções de confronto: Arsenal ou Inter de Milão. O sorteio será realizado na sexta-feira (21).

PSV x Juventus: como foi o jogo?

O primeiro tempo entre os times foi marcado pelo temperatura morna. Ambos os times estavam com postura mais defensivas, o que ocasionou um primeiro tempo sem muitas ações. Enquanto a Juventus administrava o jogo, estando a frente no placar agregado, o PSV pouco atacava, ameaçando a meta da Velha Senhora poucas vezes. Foi o clube italiano quem parecia estar correndo atrás do placar, tendo mais finalizações e pressões durante o primeiro tempo, mas sem perigo.

PSV e Juventus pela Champions League (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

O segundo tempo, ao contrário do primeiro, foi bem mais eletrizante. O PSV voltou com energias renovadas após o intervalo e começou a pressionar. A pressão teve efeito e aos 53', Perišić, com a Lei do Ex ao seu lado, marcou e empatou o placar no agregado. Porém, a Juventus não se deixou abalar e, com um belo chute de Weah, fora da área e de primeira, marcou um golaço que empatou o placar do jogo, fazendo a Juventus voltar com a vantagem.

continua após a publicidade

Atrás no resultado, o PSV não desistiu. O clube correu atrás e não se deu por vencido. Com bola recuperada no ataque, o time holandês cruzou. A bola bateu em Luuk de Jong, que não conseguiu finalizar, assim sobrando para Saibari fuzilar para o gol. O time holandês foi dono do segundo tempo, sendo responsáveis por grande partes das jogadas ofensivas, assim levando o jogo para a prorrogação

Prorrogação

O PSV começou a prorrogação com a mesma intensidade do segundo tempo. Enquanto a Juventus parecia nervosa, sem saber muito o que fazer, não controlando suas ações e emoções, o PSV pareceu totalmente focado. Tal concentração refletiu no placar.

Em uma falta perto da linha de lateral, Veerman lançou para Bakayoko, que deixou o marcador para trás e cruzou. A bola ainda bateu no zagueiro e no goleiro da Juventus, até sobrar para Flamingo estufar as redes da Velha Senhora. A Juventus ainda conseguiu crescer e acertou a trave no fim do primeiro tempo da prorrogação

Flamingo comemorando o gol da classificação do PSV na Champions League. (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

No segundo tempo, a Juventus deu a tônica. O PSV fechou a casinha e pouco saiu para o ataque. Com isso, a Velha Senhora estava com a responsabilidade do ataque. Porém, a equipe de Thiago Motta, tentou, atacou, mas não conseguiu furar a defesa do time holandês. A partida terminou, e PSV se saiu melhor, conquistando a classificação.

O que vem por aí?

O PSV não vem bem nos últimos jogos, acumulando apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. A equipe deve usar a classificação na Champions como combustível para a recuperação na liga holandesa e enfrenta o GA Eagles, pela Copa da Holanda. O jogo está marcado para 26 de fevereiro, às 17h (de Brasília).

A Juventus, por outro lado, perde a sua sequência de resultados positivos. Com a derrota e desclassificação, a Velha Senhora que estava cinco jogos invictos, perde fora de casa e é eliminada da Champions. O próximo confronto da equipe será contra o Cagliari, pela Serie A. O jogo acontecerá no dia 23, e a bola rolará às 16h45 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

PSV 3(4) x (3)1 Juventus

Jogo de volta — Playoffs — Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Philips Stadion, em Eindhoven (HOL);

🕴️ Arbitragem: Slavko Vinčić (árbitro); Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (assistentes); Rob Dieperink (VAR)

⚽ Gols: Perišić (PSV 53'/2T), Weah (JUV 63'/2T), Saibari (PSV 74'/2T), Flamingo (PSV 98'/1P)

🟨 Cartões amarelos: Schouten (PSV), Gatti (JUV), Savona (JUV), Yıldız (JUV)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

PSV (Técnico: Peter Bosz.)

Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli e Mauro Júnior; Veermane Schouten; Perisic, Saibari e Lang; Luuk de Jong

JUVENTUS (Técnico: Thiago Motta)

Di Gregório; Weah, Gatti, Veiga e Kelly; Koopmeiners e Locatelli; González, McKennie e Conceição; Kolo Muani