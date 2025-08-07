Autor de recorde pelo Shakhtar, Alisson projeta duelo contra o Panathinaikos
Brasileiro faz grande início de temporada com equipe ucraniana
Autor de recorde em participações em gols na Europa League pelo Shakhtar Donetsk, Alisson projetou o duelo contra o Panathinaikos. Nesta quinta-feira (7), a equipe ucraniana visita os gregos pelo jogo de ida da terceira pré-eliminatória.
- Vamos para uma nova missão na Europa League com muita confiança em fazer mais um grande jogo, mas cientes dos desafios que teremos para seguir avançando. Nas duas fases anteriores conseguimos ser organizados, intensos e letais e, assim, classificar o Shakhtar. Agora, não pode ser diferente disso. Precisamos estar concentrados o tempo todo, focados em tudo que trabalhamos nesta semana pra entrar em campo e manter o nível contra o Panathinaikos. À medida que a competição vai avançando a dificuldade também aumenta, por isso, precisamos ter muita atenção diante da equipe deles.
Com três gols marcados e cinco assistências distribuídas no Shakhtar, Alisson chegou a oito participações em gols somente na atual edição da Europa League. O jovem comentou sobre o grande início de temporada e também sobre o fato de ter ultrapassado outros ídolos do clube nesse quesito, como Jadson, Taison e Marlos.
- Após o jogo contra o Besiktas eu soube desses números e, sinceramente, nem sei o que dizer. Deus é comigo em todos os momentos e está me abençoando grandemente no meu tempo aqui no Shakhtar. Para mim, alcançar uma marca tão representativa assim me orgulha e me motiva a buscar mais a cada dia. É só o início da minha história aqui e quero contribuir muito mais para devolver ao clube toda moral que me dão, toda confiança têm em mim. Estou à vontade, feliz, e isso tem se refletido em campo. Vamos por mais, foco total no próximo jogo.
O duelo de volta entre o Shakhtar Donetsk de Alisson contra o Panathinaikos ocorre na próxima quinta-feira (14), na Croácia. Ambas as equipes buscam uma vaga na fase de liga da Europa League.
