Napoli anuncia Alisson Santos, destaque da Champions League pelo Sporting
Cria do Vitória, atacante de 23 anos ganhou projeção no futebol português
O Napoli anunciou, na segunda-feira (2), a contratação de Alisson Santos, de 23 anos, revelado pelo Vitória e até então vinculado ao Sporting, de Portugal. O atacante chega ao clube italiano por empréstimo até o fim da temporada, em negociação avaliada em 3 milhões de euros (R$ 18 milhões), com opção de compra estipulada em 15 milhões de euros (R$ 92 milhões).
Alisson é o segundo brasileiro contratado pelo Napoli nesta janela de transferências do inverno europeu. O primeiro reforço foi Geovani, adquirido junto ao Hellas Verona, clube ao qual chegou após passagem pelas categorias de base do Corinthians, em negociação avaliada em 20 milhões de euros (cerca de R$ 124 milhões), com contrato firmado por cinco anos e possibilidade de prorrogação por mais dois.
Quem é Alisson? ⭐
Aos 15 anos, Alisson ingressou nas categorias de base do Vitória, onde ganhou destaque de forma precoce. Campeão da Copa do Nordeste sub-20 e eleito o melhor jogador da final, Santos foi promovido ao elenco profissional em 2021, temporada em que disputou parte da Série B.
No ano seguinte, teve poucas oportunidades e, em 2023, atuou por empréstimo no Náutico, e retornou ao Barradão ao fim da temporada, antes de defender o Figueirense no primeiro semestre de 2024. Em 2024/25, o Vitória cedeu o jogador ao União de Leiria, da segunda divisão portuguesa, clube pelo qual marcou seis gols em 18 partidas e despertou o interesse do Sporting, que o integrou ao elenco no início da atual temporada.
Natural de Itapetinga, na Bahia, Alisson foi negociado pelo Leão com os Leões no ano passado. À época, o clube brasileiro acertou a transferência por 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 9 milhões). Desde então, o atacante se consolidou como a 12ª opção do elenco, com utilização frequente a partir do banco de reservas. Com a camisa alviverde, soma 28 partidas, três gols — todos na Champions —, duas assistências e 540 minutos em campo.
Carrasco do Real Madrid? ⚪
Inclusive em sua última atuação continental, o time português venceu o Athletic Bilbao por 3 a 2, com o resultado definido pelo gol marcado por Santos nos acréscimos do segundo tempo, que assegurou a classificação direta da equipe às oitavas de final do torneio. Na jogada decisiva, o Sporting iniciou um contra-ataque em velocidade, finalizado inicialmente com defesa do goleiro Unai Simón, e, no rebote, o camisa 27 recuperou a bola, puxou para o meio e acertou um chute forte e preciso de perna direita, no canto esquerdo do gol.
O resultado, inclusive, retirou a vaga que até então pertencia ao Real Madrid, derrotado pelo Benfica por 4 a 2, no Estádio da Luz, o que fez o clube espanhol cair para a zona dos playoffs e encerrar a fase de liga na nona colocação. A seguir, veja como ficou a situação dos clubes nesta edição da competição:
👏 1º ao 8º (oitavas de final):
Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City.
🆗 9º ao 24º (playoffs):
Real Madrid, Inter de Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Monaco, Qarabağ, Bodø/Glimt, Benfica.
O Napoli, por sua vez, não conseguiu avançar à fase mata-mata da competição, após encerrar sua participação na 30ª colocação da tabela da fase de liga do torneio.
