Europeus detonam atuação de ex-jogador do Flamengo: ‘Não tem nada’
Brasileiro levou quatro gols na Bundesliga
- Matéria
- Mais Notícias
O Eintracht Frankfurt foi derrotado pelo Union Berlin por 4 a 3 neste domingo (21), em partida válida pela quarta rodada da Bundesliga, realizada no Deutsche Bank Park. O goleiro Kauã Santos, ex-Flamengo, foi muito criticado pelos europeus após a partida.
Maestro Júnior questiona titularidade de jogador no Flamengo: ‘Estranho’
Fora de Campo
Mauro Cezar desabafa sobre dupla do Flamengo após empate: ‘Soberba’
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo se revoltam com decisão da arbitragem contra o Vasco
Fora de Campo
Nesse momento, o Frankfurt ocupa a sexta posição da Bundesliga, com duas vitórias e duas derrotas em quatro jogos. O ex-Flamengo foi titular pela primeira vez na derrota para o Union Berlin e não deixou boas impressões com a torcida.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Depois da partida pela Bundesliga, Kauã Santos, ex-Flamengo, foi muito criticado pelos europeus. Dos quatro gols que sofreu, um foi de fora da área, outro de cabeça, e dois na cara do gol. Mesmo assim, os torcedores não aliviaram para o jovem goleiro. Veja abaixo.
➡️Maestro Júnior questiona titularidade de jogador no Flamengo: ‘Estranho’
Veja reação dos europeus com atuação de Kauã, ex-Flamengo
Tradução: Kaua Santos Quando Oliver Burke corre em sua direção.
Tradução: Pensei que esse kaua santos seria bom, mas não tem nada.
Tradução: Kaua Santos também é questionável no gol
Tradução: Totalmente inseguro. Ele nem quer sair correndo e por que estamos trocando o goleiro?
Tradução: Por que Kaua Santos jogou no gol e não Zetterer? Vocês são um bando de vendidos.
Jogador esteve na mira de gigantes europeus
Ex-Flamengo, o goleiro Kauã Santos entrou na mira do Manchester United e do Tottenham para a próxima temporada, segundo o "Bild". O atleta pertence ao Frankfurt e tem contrato com o clube alemão até junho de 2030.
Aos 23 anos, Kauã Santos, ex-Flamengo, ganhou destaque e aproveitou suas oportunidades em meio a lesão de Kevin Trapp. No entanto, o brasileiro não tem garantia de titularidade, e tem sido reserva para Zetterer na temporada 2025.
Com isso, dirigentes do Manchester United e Tottenham foram enviados para conversar com Markus Krösche, diretor esportivo do Frankfurt. Os ingleses fizeram uma consulta sobre Kauã Santos e os planos para o futuro do jogador.
No entanto, o brasileiro ex-jogador do Flamengo renovou seu contrato recentemente e ganhou um aumento salarial, o que indica que o Frankfurt não facilitará uma saída. Internamente, o clube só deve aceitar propostas na faixa dos 60 milhões de euros (R$ 399 milhões).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias