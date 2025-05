Vivendo um bom momento na Inglaterra, Vitor Pereira foi destaque em uma reportagem do portal britânico "The Guardian". Ao veículo, o treinador português falou sobre sua fase no Wolverhampton - clube onde tem feito um ótimo trabalho ao afastá-lo da zona de rebaixamento - além de comentar sobre sua família e vida pessoal, revelando que gosta de beber cerveja com os torcedores.

O treinador chegou a cidade de Wolverhampton com muita pressão, mas conseguiu lidar bem com as expectativas e livrou o clube do rebaixamento, protagonizando uma arrancada histórica para a permanência na Premier League. Com sorriso de orelha a orelha, o português conversou com o The Guardian e afirmou que há muitos motivos para comemorar.

Entretanto, apesar da boa fase no Wolves, Vitor Pereira afirmou que sua vida pessoal não teve tantas alegrias nos últimos anos. Ele contou que precisou se afastar da família diversas vezes por conta de trabalhos na China, Grécia, Brasil e Arábia Saudita. Ao comentar sobre sua passagem pelo futebol brasileiro, o treinador relatou um episódio com a imprensa local.

Vítor Pereira, após a vitória do Wolverhampton sobre o Manchester United, por 2 a 1, no Molineux Stadium, em duelo válido pela 18ª rodada da Premier League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

- Eles me perguntaram: 'Vítor, você não sente pressão?' Pressão, meu amigo. Vou te contar sobre a pressão. A pressão foi quando meu pai teve câncer, meu irmão estava morrendo, minha mãe estava chorando. E quando lidamos com isso, futebol é futebol. Eu não sinto pressão nenhuma. Nada. Zero. A pressão é a pressão que eu coloco em mim mesmo. Porque eu quero ser melhor. E melhor, melhor e melhor. Se eu estiver no lugar certo para me desafiar, eu posso fazer mágica. Acredite - afirmou o treinador português.

Chegada de Vitor Pereira na Premier League

Vitor Pereira assumiu o Wolverhampton com a missão de salvar o clube do rebaixamento no Campeonato Inglês e tem se destacado em sua primeira passagem pela Inglaterra. Quando chegou, a equipe estava cinco pontos atrás do já rebaixado Leicester City. Atualmente, o time ocupa a zona intermediária da tabela.

Apesar da boa recuperação, o Wolverhampton está apenas na 13ª colocação e, devido ao início ruim na temporada, não tem mais chances de se classificar para competições europeias.