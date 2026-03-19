Com 21 títulos de Libertadores, Sul-Americana 2026 desafia domínio brasileiro e testa gigantes feridos

A Copa Sul-Americana de 2026 já está na história. A competição, que se inicia no dia 8 de abril, teve o sorteio da sua fase de grupos realizado nesta quinta-feira (19) e confirmou o que todos já esperavam: o sarrafo do futebol continental subiu de forma impressionante.

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Lanús foi o campeão da Copa Sul-Americana 2025. (Foto: Reprodução/X/@SudamericanaBR)

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O grande dado que assusta os adversários é o peso da prateleira de troféus: são 10 campeões da Libertadores na disputa, somando impressionantes 21 taças da Glória Eterna.

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O sorteio dividiu os 32 clubes em quatro potes, mas a distribuição de força técnica ignora a ordem numérica. O grande "fantasma" do sorteio foi o Botafogo, campeão da Libertadores de 2024, que por ter caído na fase preliminar da Libertadores, caiu no Pote 4.

Desde que a Sul-Americana mudou seu formato para a fase de grupos, em 2021, nunca houve tantos campeões da Libertadores em uma só edição. Nas edições anteriores, o torneio costumava ter entre três e cinco campeões da Libertadores em seus grupos. Em 2026, esse número dobrou. O que antes era visto apenas como um caminho alternativo para o sucesso, consolidou-se agora como um campo de batalha para a elite do continente. Agora, cada rodada tem peso de final e errar um passe pode significar a eliminação precoce diante de um gigante vizinho.

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O cenário de 2026 desenha uma Sul-Americana com "casca" de Libertadores, impulsionada por gigantes que buscam redenção após tropeços traumáticos. O Botafogo, que chocou o continente ao conquistar a América em 2024, entra no torneio ferido após uma queda inesperada na fase preliminar da Libertadores. No mesmo trilho de urgência está o Atlético-MG, que viveu o amargor de ser finalista da última edição e ver o título escapar para o Lanús nos pênaltis; para o Galo, a competição deste ano não é apenas um troféu, mas a resposta necessária para apagar o fantasma do vice-campeonato e reafirmar sua força no continente.

Curiosamente, a hegemonia avassaladora do Brasil na Libertadores, onde os clubes do país empilham taças e finais consecutivas, ainda não se reflete com a mesma facilidade na Sul-Americana. Enquanto na Libertadores o poder financeiro e os elencos estrelados dos brasileiros têm ditado o ritmo, a Sul-Americana mantém uma alma mais equilibrada e traiçoeira, onde a logística complexa e o regulamento impiedoso muitas vezes favorecem a catimba e a estratégia de argentinos, equatorianos e colombianos. Com 21 títulos de Libertadores em campo, 2026 será o teste definitivo: os gigantes brasileiros vão finalmente impor sua dinastia ou a "Outra Metade da Glória" continuará sendo o território onde o peso da camisa e o equilíbrio regional prevalecem?

Veja os grupos da Sul-Americana 2026

Calendário da Sul-Americana 📆

Playoffs classificatórios: 4 de março

4 de março Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

8 de abril a 27 de maio Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho

3 de junho Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho

22 e 29 de julho Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

12 e 19 de agosto Quartas de final: 9 e 16 de setembro

9 e 16 de setembro Semifinais: 14 e 21 de outubro

14 e 21 de outubro Final: 21 de novembro

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