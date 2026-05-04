O Barcelona demonstrou interesse na contratação do lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco, de acordo com informações do jornalista Valentin Furlan, da "UOL". O clube catalão teria feito uma consulta recente a intermediários do jogador, que é agenciado por Giuliano Bertolucci, visando a próxima janela de transferências. O diretor de futebol do Barça, Deco, está conduzindo as tratativas.

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O Monaco não descarta a venda do brasileiro de 26 anos, mas já estipulou um valor inicial de cerca de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 87,8 milhões) para iniciar as negociações. Caio Henrique é apontado como uma alternativa para a lateral-esquerda, posição que o clube catalão busca reforçar para a próxima temporada.

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A prioridade inicial do Barcelona era Cucurella, do Chelsea, mas as altas exigências financeiras do clube inglês esfriaram essa opção. Com isso, a diretoria ampliou sua lista de candidatos em busca de um perfil semelhante ao de João Cancelo, que pode não permanecer na equipe após o fim do empréstimo. Além de Caio Henrique, Alejandro Grimaldo, do Bayer Leverkusen, também é bem avaliado internamente.

Caio Henrique passou recentemente por um período de recuperação física. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa no dia 6 de março, na vitória por 3 a 1 sobre o PSG, pouco antes da convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia na última Data Fifa. O contratempo o impediu de se juntar ao grupo comandado por Ancelotti.

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Apesar disso, o lateral soma cinco jogos pela Seleção e vinha sendo presença constante nas listas do técnico italiano. Sua evolução não passou despercebida no mercado de transferências. Neste sábado (3), na vitória do Monaco sobre o Metz, Caio Henrique reapareceu em campo: entrou nos minutos finais e deu a assistência para o gol da vitória, marcado por Ansu Fati nos acréscimos.

Caio Henrique em ação no jogo do Brasil contra a Bolívia em El Alto pelas Eliminatórias da Copa (Foto: Daniel Miranda/AFP)

Ansu Fati pode ser peça em negociação por Caio Henrique

Vale lembrar que o atacante espanhol Ansu Fati está emprestado pelo Barcelona ao Monaco, que tem opção de compra fixada em 11 milhões de euros. O jogador afirmou recentemente que está muito feliz no clube francês e que gostaria de permanecer na próxima temporada.

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