Ex-Cruzeiro brilha, conquista Copa e celebra segundo título na temporada no Oriente Médio

O volante Jadsom, ex-Cruzeiro, Bragantino e Sport, conquistou a Copa da Liga dos Emirados Árabes pelo Al-Wahda. A decisão contra o Al-Ain terminou empatada sem gols no tempo regulamentar, e o título veio nos pênaltis. É o segundo troféu do brasileiro na temporada 2025/2026.

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Em janeiro, Jadsom já havia levantado o Challenge Shield, espécie de Supercopa envolvendo times dos Emirados Árabes e do Catar. Com a conquista da Copa da Liga, o volante consolida sua primeira temporada completa no clube como uma das mais vitoriosas de sua carreira.

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Jadsom é peça-chave e tem trajetória sólida

Titular ao longo de toda a campanha, Jadsom se firmou como um dos pilares do Al-Wahda no meio de campo. Ao todo, soma 49 jogos com a camisa do clube e um gol marcado. O jogador celebrou a conquista e destacou a concentração do grupo nos momentos decisivos.

– É um momento muito especial pra mim. Trabalhei muito desde que cheguei ao clube para viver conquistas como essa. Sabíamos que seria uma final muito difícil, equilibrada, decidida nos detalhes, e conseguimos manter a concentração do início ao fim. O grupo mostrou muita personalidade e confiança – afirmou.

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Jadsom em ação pelo Al-Wahda (Foto: Divulgação/Al-Wahda)

– Fico feliz por poder contribuir dentro de campo, por ajudar meus companheiros e por fazer parte de um elenco tão comprometido. Levantar mais um troféu com essa camisa, ainda mais sendo o segundo na mesma temporada, é algo que me motiva ainda mais a seguir evoluindo e buscando coisas maiores – completou.

Revelado pelo Sport, Jadsom construiu trajetória sólida no Brasil com mais de 200 partidas pelo Red Bull Bragantino, além da passagem pelo Cruzeiro. Agora no futebol árabe, vive a fase mais vitoriosa da carreira.

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