Colômbia e Peru empataram por 1 a 1, pelas Eliminatórias (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 00:27 • Lima (PER)

Peru e Colômbia empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira (6), no Estádio Nacional do Peru, pela 7ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os gols da partida foram marcados na segunda etapa, pelo zagueiro Callens, aos 23 minutos, e pelo ponta Luís Díaz, aos 37 minutos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

E agora?

Com o resultado, o Peru permanece na última colocação das Eliminatórias com apenas três pontos, e se distancia da zona de classificação para a Copa do Mundo. Por outro lado, a Colômbia se mantém no pelotão de cima, com 13 pontos conquistados, na terceira posição.

Quais os próximos jogos de Peru e Colômbia?

Equador x Peru, terça-feira (10), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito - Eliminatórias da Copa do Mundo, às 18h

Colômbia x Argentina, terça-feira (10), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla - Eliminatórias da Copa do Mundo, às 17h30m

➡️Brasil não empolga, mas vence o Equador pelas Eliminatórias

✅ FICHA TÉCNICA

PERU 1 X 1 COLÔMBIA

7ª RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS DA COPA DO MUNDO DE 2026

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 6 de setembro de 2024, às 22h30 (de Brasília);

📍 Local: Nacional de Lima, em Lima (PER);

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai);

📹 VAR: Christian Ferreyra (Uruguai)

🟨 Cartões amarelos: Sinisterra (COL)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ Gols: 68' Callens, 82' Luis Díaz

A Colômbia garantiu o empate com o gol de Luis Díaz (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

⚽ ESCALAÇÕES:

PERU (Técnico: Jorge Fossati)

Gallese; M. Araujo, Zambrano e Callens; Advíncula, Tapia, Peña, Cartagena e M. López; Lapadula e Valera.

COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)

Camilo Vargas; Muñoz, Lucumí, Cuesta (Yerry Mina) e Mojica; Richard Ríos, Lerma e Jhon Arias; Sinisterra (James Rodríguez), Córdoba e Luis Díaz.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional