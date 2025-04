O Colo-Colo oficializou, na tarde desta sexta-feira (11), o cancelamento de suas atividades entre hoje e sábado (12), em forma de protesto ao incidente ocorrido no duelo diante do Fortaleza, pela Libertadores. A equipe, comandada por Jorge Almirón, estaria em preparação para o clássico diante da Universidad de Chile, marcado para o domingo (13), pela sétima rodada do Campeonato Chileno.

Em nota, o clube declarou luto institucional pela morte de dois torcedores, de 13 e 18 anos. A situação aconteceu nos arredores do Monumental David Arellano, e gerou um grande protesto dentro do campo, o que paralisou e levou ao cancelamento do embate continental.

"O Colo-Colo comunica a suspensão de todas as atividades institucionais programadas para hoje e amanhã, declarando também luto institucional. O Diretório Nacional está em contato com as famílias das vítimas, oferecendo-lhes o apoio necessário neste momento difícil."

Além da preparação para o clássico frente à Universidad, o Colo-Colo também teria um evento nesta sexta-feira. O "Arengazo", evento no qual parte da torcida se reúne para mostrar apoio no Monumental, também foi cancelado.

O duelo no Chile foi paralisado por conta de uma grande polêmica nos arredores do estádio. Dois aficionados do Colo-Colo foram atropelados em tentativa de invadir o local para acompanhar o duelo com o Fortaleza. O principal suspeito é um policial, identificado e que deve ser interrogado nas próximas horas.

Ao descobrir sobre o caso, os presentes na parte interna do Monumental iniciaram um protesto já no segundo tempo. Alguns, inclusive, invadiram o gramado, o que levou os atletas do Leão do Pici a sair em disparada para os vestiários. Um longo tempo de paralisação conteve a situação, mas torcedores deixaram o estádio e aceitaram o fim do confronto, decretado oficialmente cerca de duas horas depois do último lance disputado.

Os desdobramentos do embate, agora, serão estabelecidos por autoridades judiciais, visto que não haverá adiamento ou cumprimento dos minutos restantes. A Conmebol estudará, portanto, o destino dos pontos do duelo, que no ato das invasões, seguia empatado sem gols.