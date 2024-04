Gianni Infantino, presidente da Fifa (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 13:55 • Madri (ESP)

A Fifa e a Uefa estão exercendo pressão sobre o Governo da Espanha, e clubes do país podem ficar sem disputar a Champions League e o Mundial de Clubes. As entidades estão acompanhando de perto as polêmicas, que podem levar a um grande problema para gigantes como Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid.

O Conselho Superior de Esportes (CSD) criou uma comissão independente para avaliar os processos de interferência ou não do Governo na crise de identidade da Real Federação Espanhola de Futebol. Esta, principal entidade nacional, está enfrentando investigações relacionadas a Luis Rubiales, ex-presidente, e Pedro Rocha, atual mandatário principal.

Como as interferências são proibidas, Fifa e Uefa podem banir os clubes espanhóis de disputar as competições internacionais, como a Champions League. A seleção nacional - tanto masculina como feminina - também estaria impossibilitada de atuar em torneios como a Copa do Mundo e as Olimpíadas.

- A Fifa e a Uefa estão acompanhando de perto, com grande preocupação, a situação em torno da RFEF. Ambas buscarão informações adicionais para avaliar até que ponto a nomeação pelo CSD da chamada 'Comissão de Supervisão, Normalização e Representação' pode afetar a obrigação da RFEF de administrar seus assuntos de forma independente e sem interferências governamentais indevidas. Não temos mais comentários a fazer no momento - afirmaram os órgãos, em comunicado conjunto.

Na esfera feminina, a Fúria é a atual campeã do mundo, tendo vencido a Inglaterra em 2023 na final da Copa. Após o jogo, Rubiales deu um beijo em Jennifer Hermoso, uma das principais jogadoras da equipe, e a situação desencadeou investigações sobre a RFEF, além de ter destituído o mandatário de seu cargo semanas depois.

Gianni Infantino e Aleksander Ceferin, presidentes de Fifa e Uefa, podem impedir espanhóis de jogar a Champions League (Foto: AFP)