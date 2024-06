Clubes da Premier League tomam decisão sobre uso do VAR

VAR em utilização na Premier League (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 11:39 • Londres (ING)

Os clubes da Premier League, votaram, nesta quinta-feira, sobre a continuidade ou não do uso do VAR nos jogos da primeira divisão inglesa. A decisão final foi que o assistente de vídeo seguirá sendo utilizado pela arbitragem, mesmo após as polêmicas ocorridas em 2023-24.

➡️ Manchester City entra em conflito jurídico com a Premier League; entenda

Dos 20 times, 19 foram a favor da tecnologia de vídeo; apenas o Wolverhampton votou pela exclusão. O time comandado por Gary O'Neil teve três erros claros que o prejudicaram em partidas diferentes, posteriormente reconhecidos pelo Painel de Incidentes da competição. Leicester, Southampton e Ipswich Town, recém-promovidos à elite britânica, também votaram pela manutenção.

Entre as melhorias prometidas pela direção da Premier League, está a adoção do impedimento semiautomático a partir de outubro. Com isso, menos minutos seriam perdidos pelo traçar das linhas com decisões mais rápidas sendo tomadas.

Somado a isso, seis "áreas" de atuação foram traçadas como objetivos da liga. Confira:



✏️ Limitação da intervenção do VAR, a fim de proporcionar menos interrupções no fluxo do jogo;

✏️ Redução de demoras no jogo, principalmente através da introdução da tecnologia de impedimento semiautomático e do limite na intervenção;

✏️ Melhora na experiência dos torcedores por meio de uma redução nos atrasos, anúncios dos árbitros no estádio após uma mudança de decisão pós-VAR e replays em tela grande para incluir todas as intervenções do VAR;

✏️ Implementação de treinamento do VAR mais robusto, para melhorar a velocidade do processo, preservando a precisão;

✏️ Aumento a transparência e a comunicação em torno do VAR;

✏️ Criação de uma campanha de comunicação do VAR para torcedores e stakeholders, que buscará esclarecer ainda mais o papel do VAR no jogo aos participantes e torcedores.

Anthony Taylor, um dos árbitros e operadores do VAR na Premier League (Foto: Adrian Dennis/AFP)