Entenda como a Premier League fatura bilhões com direitos de transmissão

O Manchester City, atual campeão inglês, recebeu 170 milhões de libras (1,2 bilhão de reais) - montante equivalente à soma dos vencedores do campeonato italiano (Inter de Milão, R$ 560 milhões), francês (PSG, R$ 280 milhões) e alemão (Bayer Leverkusen, R$ 445 milhões).



🌏 Estrangeiros na Premier League



Um dos motivos para a popularidade crescente da Premier League ao redor do mundo é o número de atletas estrangeiros nos clubes. A presença de brasileiros, franceses, japoneses, por exemplo, colaboram para um maior interesse mundial entorno do Campeonato Inglês.



- A Premier League trabalha a venda de seus direitos de forma profissional há mais de cinco décadas, o contrário da demora, por exemplo, do nosso mercado brasileiro. Essa discrepância entre a Premier League e os outros campeonatos acontece, principalmente, pelos direitos televisivos superiores. Os contratos bilionários, junto de uma receita de bilhões de reais, impulsionam essa diferença, com o montante sendo distribuído mais igualmente entre os clubes - explica Renê Salviano, CEO da agência Heatmap e especialista em marketing esportivo.