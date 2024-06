Andreas Pereira desperta interesse em trio da Premier League e deve trocar de clube

Andreas Pereira em ação pelo Fulham. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 16:34 • Londres (ING) • Atualizada em 05/06/2024 - 17:45

Após boa temporada pelo Fulham, Andreas Pereira desperta interesse de múltiplos clubes pela Premier League. O representante do jogador na Inglaterra, Kia Joorabchian, tem recebido contatos pelo passe do brasileiro: Aston Villa, Newcastle e Tottenham gostariam de contar com o jogador na próxima temporada.

O provável adeus, inclusive, já tem um período demarcado: após a Copa América. A temporada de destaque pelos Cottagers fez crescer o interesse no futebol do meia, porém, é consenso entre os responsáveis que o valor de mercado do brasileiro deve crescer após a disputa da competição internacional, que terá início no dia 21 de junho.

A prioridade do jogador é vestir a camisa de um clube que jogará a Champions League, o que indica uma inclinação à futura proposta do Aston Villa. O time de Unai Emery, inclusive, pode perder o volante Douglas Luiz para a Juventus nesta janela, logo, Andreas Pereira pode servir como um bom substituto para o compatriota nos Villans.

No momento, em Craven Cottage, a pedida para contratar Andreas gira em torno de 30 e 35 milhões de libras. Bom lembrar que o Fulham aproveitou a desistência do Flamengo para assinar com o meia na temporada 22/23. O valor pago ao Manchester United, antigo detentor dos direitos do jogador, foi de 10 milhões de libras.

Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Ao longo de duas temporadas com o Fulham, o brasileiro foi um dos destaques da equipe: são oito gols e 14 assistências em 82 jogos. No decorrer da passagem, Andreas recebeu propostas de Atlético de Madrid e Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, mas foram todas recusadas, respeitando um combinado que o jogador tinha com o técnico Marco Silva. A partir de agora, jogador e clube entendem que o momento de se abrir ao mercado de transferências chegou.

Andreas Pereira está disponível para entrar em campo com a Seleção Brasileira no próximo sábado (8), diante do México. Em amistoso de preparação para a Copa América, a bola rola às 21h30 (de Brasília).