A Udinese venceu a Roma por 1 a 0 na segunda-feira (2), no Stadio Friuli, em confronto válido pela 23ª rodada da Serie A, com gol de Jürgen Ekkelenkamp aos quatro minutos do segundo tempo. O desempenho geral da equipe comandada por Gian Piero Gasperini foi marcado por dificuldades, com exceção de Wesley, revelado pelo Flamengo e um dos destaques dos Giallorossi em sua primeira temporada pelo clube italiano.

Titular novamente pela ala esquerda como de costume, Wesley atuou durante os 90 minutos, com dois passes decisivos e participação constante em diferentes setores do campo, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo direito. Não por acaso, foi um dos poucos jogadores poupados de críticas pelos torcedores que acompanharam a partida, em reconhecimento à atuação consistente do camisa 43. A seguir, confira alguns comentários publicados nas redes sociais:

Tradução: O único jogador forte que a Roma tem é o Wesley.

Tradução: Que jogador fantástico, Wesley! Tenho muita inveja de Roma.

Tradução: Uma amarga derrota em Udine: uma atuação apática e uma situação complicada. Os índices de audiência dos jornais falam por si. Svilar e Wesley são salvos. Entre os piores estão Pellergini e Soulé.

Tradução: Os boletins de #UdineseRoma 1-0: #Wesley sozinho. Excelente abordagem do lateral. #Soulé e #Pellegrini sem inspiração, #Malen erra #Dybala . #Tsimikas com mais qualidade que #Celik.

Tradução: Wesley, sempre o melhor em campo.. Celik quer 4 gols e nem sequer é bom em cruzar a bola. Todos entenderam que a Roma não ganha se você perder tempo no jogo em si, talvez uns 30 minutos. Os pontos realmente se conquistam nos detalhes, e com essa você já perdeu 12 pontos.

Roma em 2025/26 🔢

Com o resultado, a Roma segue na disputa por uma vaga nas competições europeias via liga nacional, com 43 pontos na quinta posição após 23 rodadas, fruto de 14 vitórias, um empate e oito derrotas, com 27 gols marcados e 14 sofridos — a melhor defesa do campeonato. A Udinese, por sua vez, mesmo com o triunfo, permanece no meio da tabela na nona colocação com 32 pontos, provenientes de nove vitórias, cinco empates e nove derrotas, além de 26 gols anotados e 34 contra.

Wesley chegou à sua 28ª partida pela Roma, com três gols marcados, todos na Serie A, e uma assistência, em 2132 minutos em campo ao todo. Capaz de atuar em ambos os lados do campo, o jogador se mostra peça fundamental no esquema de Gasperini e surge como potencial convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

