O vice-presidente do Newell's Old Boys, Juan Manuel Medina, ratificou ao portal de notícias argentino "TN" a existência de um planejamento para viabilizar a contratação de Lionel Messi no primeiro semestre de 2027.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Consagrado como um dos maiores nomes da história do futebol, Messi consolidou-se como símbolo nacional argentino mediante suas atuações pela seleção e, primordialmente, após a conquista da Copa do Mundo de 2022. Entretanto, no que tange à trajetória em clubes, o craque jamais defendeu uma equipe em seu país natal, lacuna que o Newell's busca preencher ao manifestar interesse em repatriá-lo para a fase final de sua carreira.

continua após a publicidade

— Estamos trabalhando para que Leo jogue pelo Newell's no primeiro semestre de 2027, mas por enquanto não há nada além disso — iniciou Medina.

— É um projeto que transcende o Newell's. É um projeto para a cidade de Rosário, para a província e para o futebol argentino. Tudo depende do que podemos oferecer em termos de infraestrutura e um sistema esportivo competitivo — completou o dirigente.

continua após a publicidade

O Newell's Old Boys é o único clube argentino na trajetória de Messi, em período restrito às categorias de base, entre 1995 e 2000. Na época, o baixinho defendeu as cores da equipe de Rosário, sua cidade natal, até completar 13 anos, quando se transferiu para o Barcelona antes mesmo de estrear no futebol profissional de seu país.

Estrela americana ⭐

Messi renovou seu contrato com o Inter Miami, dos Estados Unidos, até o final da temporada 2028, conforme anunciou o clube em outubro de 2025. O craque chegou à equipe em meados de 2023 e acumula 77 gols e 44 assistências em 88 partidas disputadas.

Nesse período, ele conduziu a equipe aos seus primeiros títulos: a Leagues Cup de 2023, o Supporters' Shield de 2024 e o MLS Cup de 2025. Além disso, conquistou prêmios individuais de destaque na liga, como a Bola de Ouro da MLS em 2024 e a Chuteira de Ouro em 2025.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.