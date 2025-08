Um brasileiro vem brilhando pelos gramados chineses. Davidson, do Qingdao West Coast, balançou as redes neste sábado (2) na vitória por 2 a 1 sobre o Henan Songshan, pela Superliga Chinesa. Este foi o quarto gol do atacante nas últimas seis partidas. Além de garantir os três pontos na tabela, o resultado positivo quebrou uma sequência de três jogos sem a equipe vencer.

Logo aos sete minutos de jogo, Davidson abriu o placar para os donos da casa. Aos 19, o zagueiro brasileiro Iago Maidana, do Henan, foi expulso. Mesmo com um a menos, a equipe visitante igualou o placar quatro minutos depois, com Acheampong. Mas ainda na primeira etapa, aos 32, Nelson da Luz colocou novamente o Qingdao em vantagem.

Destaque da equipe nas últimas partidas, Davidson falou sobre sua boa sequência e a importância de voltar a vencer.

— Fico feliz por poder marcar mais um gol e estar vivendo esse momento positivo com a camisa do Qingdao. Mas o mais importante é que hoje nós conseguimos conquistar os três pontos. Era uma vitória muito importante para a gente, dentro de casa, para voltar a vencer e retomar a confiança. Quando o gol sai combinado com a vitória da equipe tudo fica melhor. Agora é seguir trabalhando, buscar corrigir os erros e manter essa pegada para seguirmos buscando os resultados positivos — analisou.

O Qingdao volta a campo no próximo dia 10 quando enfretará o Tianjin Jinmen Tiger, fora de casa.

