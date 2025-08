Copa da Inglaterra 2025/26: o que é, times, regulamento e datas

A Copa da Inglaterra 2025/26, chamada oficialmente de The Football Association Challenge Cup, é a mais antiga competição de futebol em atividade no mundo, criada em 1871. Organizada pela Federação Inglesa de Futebol (FA), a FA Cup é um torneio eliminatório que reúne clubes de todas as divisões do sistema nacional, desde equipes da Premier League até clubes amadores e semiprofissionais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com mais de 150 anos de história, a FA Cup se tornou um símbolo do futebol britânico. Sua fórmula simples e democrática permite que clubes pequenos desafiem os maiores em confrontos diretos, muitas vezes realizados em estádios modestos, onde o ambiente local empurra os azarões em busca de façanhas improváveis. As chamadas “zebras” ou “giant killings” fazem parte da tradição da competição e ajudam a explicar seu fascínio duradouro.

A edição 2025–26 mantém a essência do torneio, com jogos únicos em quase todas as fases e sorteios abertos que podem colocar frente a frente equipes de divisões distantes. O campeão não apenas conquista um dos troféus mais tradicionais do futebol mundial, como também garante vaga na fase de grupos da UEFA Europa League 2026–27 e o direito de disputar a Community Shield contra o campeão da Premier League da mesma temporada.

continua após a publicidade

Quem participa da Copa da Inglaterra 2025/26

A edição 2025–26 contará com a participação de 740 clubes, número que inclui representantes de todos os níveis do futebol inglês e galês. Os critérios de elegibilidade consideram a afiliação à Federação Inglesa e o desempenho nas ligas regionais e nacionais na temporada anterior.

Clubes da Premier League e da Championship entram apenas na terceira fase da competição, em janeiro. Já os times da League One, League Two, divisões semiprofissionais e clubes amadores iniciam suas campanhas a partir das rodadas preliminares e qualificatórias, entre os meses de agosto e outubro.

continua após a publicidade

Essa distribuição progressiva ajuda a equilibrar o calendário e proporciona um caminho justo para que clubes pequenos possam avançar às fases principais, enfrentando adversários do mesmo nível antes de encarar as potências do futebol inglês.

Formato e regulamento da FA Cup 2025–26

O torneio é dividido em fases eliminatórias regionais e fase principal. A partir de 2023, os jogos da FA Cup passaram a ser todos em jogo único, inclusive os empates, que antes eram decididos com replays. Agora, partidas empatadas seguem para prorrogação e, se necessário, pênaltis.

As fases iniciais são compostas por:

Rodadas de qualificação extra preliminar e preliminar (agosto e setembro)

Primeira, segunda, terceira e quarta rodadas qualificatórias (setembro e outubro)

A fase principal começa com:

Primeira fase (round 1): clubes da League One e League Two, junto aos classificados das preliminares

clubes da League One e League Two, junto aos classificados das preliminares Segunda fase (round 2): com os vencedores da etapa anterior

com os vencedores da etapa anterior Terceira fase (round 3): entrada dos 20 clubes da Premier League e dos 24 da Championship

entrada dos 20 clubes da Premier League e dos 24 da Championship Quarta fase (round 4), oitavas, quartas e semifinais: sorteios abertos em cada etapa

sorteios abertos em cada etapa Final: disputada em Wembley em jogo único

As semifinais e a final são realizadas em campo neutro, tradicionalmente no Estádio de Wembley, o templo do futebol inglês.

Datas oficiais da temporada 2025–26

O calendário completo da FA Cup 2025–26 inclui:

Agosto a outubro de 2025: fases preliminares e qualificatórias

fases preliminares e qualificatórias 7 a 10 de novembro de 2025: primeira fase principal

primeira fase principal 28 a 30 de novembro de 2025: segunda fase

segunda fase 2 a 5 de janeiro de 2026: terceira fase (entrada dos clubes da Premier League)

terceira fase (entrada dos clubes da Premier League) 23 a 26 de janeiro de 2026: quarta fase

quarta fase 13 a 16 de fevereiro de 2026: oitavas de final

oitavas de final 6 a 9 de março de 2026: quartas de final

quartas de final 18 e 19 de abril de 2026: semifinais em Wembley

semifinais em Wembley 30 de maio de 2026: final da FA Cup, também em Wembley

Essas datas estão alinhadas ao calendário da Premier League, das competições europeias e das datas FIFA, garantindo espaço adequado para a realização de cada fase.

O que está em jogo para os clubes

A FA Cup é uma competição de prestígio e tradição, mas também representa um caminho estratégico para clubes que buscam protagonismo esportivo, visibilidade e vagas em torneios internacionais. O campeão da edição 2025–26 garantirá vaga na fase de grupos da UEFA Europa League da temporada seguinte, independentemente de sua posição na liga.

Além disso, o título assegura participação na Community Shield 2026, partida que abre oficialmente a temporada seguinte, reunindo o campeão da Premier League e o campeão da FA Cup. Caso o mesmo clube vença ambas as competições, o vice da liga assume a vaga.

Para clubes pequenos, o torneio representa receita, mídia e reconhecimento. Para os grandes, é uma meta esportiva obrigatória. E para todos, a FA Cup segue como uma das competições mais respeitadas do calendário internacional.