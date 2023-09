Os Jogos Pan-Americanos de 2023 estão programados para ocorrer entre 20 de outubro e 5 de novembro, no Chile. Apesar de o Brasil ser uma referência mundial no futebol masculino, sendo pentacampeão da Copa do Mundo e conquistando o bicampeonato (2016 e 2020) das Olímpiadas, no Pan a situação é um pouco diferente: a Seleção não conquista uma medalha de ouro desde 1987. Mas afinal, quantos ouros o Brasil tem no futebol do Pan?