John Textor, dono da SAF do Botafogo, perdeu uma negociação dentro do futebol da Inglaterra. O bilionário tinha interesse na compra do Everton, tradicional clube do país, mas as conversas foram atravessadas pelo Grupo Friedkin, oficializado nesta quinta-feira (19) como novo dono das ações dos Toffees.

A holding, que já é dona da Roma-ITA e do Cannes-FRA, acertou a compra através da Roundhouse, uma de suas entidades, em aquisição da parte majoritária via venda da Blue Heaven Holdings (BHH), do empresário britânico-iraniano Farhad Moshiri. As conversas já estavam adiantadas desde setembro, e as regulamentações da Premier League e da Football Association (FA) deram o aval para o final feliz das negociações.

- Hoje marca uma ocasião importante e orgulhosa para o Friedkin Group, pois nos tornamos donos deste clube icônico. Estamos comprometidos em liderar o Everton para uma nova era emocionante, tanto dentro quanto fora do campo. Fornecer estabilidade financeira imediata ao clube tem sido uma prioridade fundamental, e estamos muito felizes por termos conseguido isso. Embora restaurar o Everton ao seu devido lugar na tabela da Premier League leve tempo, hoje é o primeiro passo nessa jornada - afirmou Marc Watts, novo presidente executivo do time de Merseyside.

💰 John Textor, dono do Botafogo, manifestou interesse no Everton

O interesse de John Textor surgiu em meio à crise instaurada no Everton há alguns anos, já que o time vem brigando contra o rebaixamento nas últimas temporadas e chegou a sofrer perda de pontos por violar regras financeiras da Premier League. Porém, a compra por parte do Grupo Eagle só seria finalizada se o americano vendesse sua parte de posse do Crystal Palace (45% das ações), já que a liga não permite que um mesmo investidor tenha propriedade em dois clubes.

A saída para que Textor fechasse o acordo era não injetar dinheiro através de seu grupo e sim por capitais próprios, mas não houve avanço. A 777Partners, ex-dona do Vasco, também manifestou interesse, mas as acusações de fraude e o entrevero financeiro com o Cruz-Maltino levaram a um cancelamento do pagamento dentro do período estipulado pela então diretoria inglesa.

A atual temporada do Everton segue a batida das demais. Sob o comando de Sean Dyche, o time, que se despedirá do lendário Goodison Park ao final de 2024-25, ocupa a 16ª colocação da Premier League, com 15 pontos, três acima da zona de rebaixamento. Na EFL Cup, a equipe caiu para o Southampton ainda na terceira rodada, nos pênaltis, e tem como esperança restante de título e aporte financeiro a Copa da Inglaterra a partir de janeiro.

