Clube da Champions League faz oferta por Pogba

O Monaco ofereceu um contrato por duas temporadas pela contratação do meia Paul Pogba na janela de transferências. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, as negociações entre as partes seguirão no fim de semana em busca de um desfecho positivo.

Paul Pogba seria o grande reforço do Monaco para a próxima edição da Champions League após o clube francês conquistar classificação via Ligue 1. O atleta busca fazer seu retorno aos gramados após quase dois anos sem jogar devido a uma suspensão por conta de um caso de doping.

A punição de Pogba foi encerrada em março, mas o atleta aguardou a virada da temporada para assinar com uma nova equipe. No período em que ficou afastado do futebol, o atleta conseguiu manter a forma física de maneira particular.

Com esse interesse do Monaco, Pogba pode voltar a jogar na França pela primeira vez desde que saiu do Le Havre Sub 17, em 2009. Apesar da passagem pela seleção, onde conquistou a Copa do Mundo de 2018, o atleta atuou profissionalmente por Juventus e Manchester United.

Monaco busca outro reforço além de Pogba

Além de Pogba, o Monaco também está interessado na contratação do atacante Ansu Fati, que está de saída do Barcelona. O jovem de 22 anos surgiu como uma das grandes promessas de La Masia, mas sofreu com lesões e não está nos planos de Hansi-Flick para a próxima temporada.

