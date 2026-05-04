Jovem do Chelsea cai desacordado após choque de cabeça e é levado ao hospital
Jogador foi retirado de maca do gramado
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O atacante Jesse Derry, de 18 anos, foi retirado de maca nos acréscimos do primeiro tempo da partida entre Chelsea e Nottingham Forest, nesta segunda-feira (4), em Stamford Bridge, pela Premier League. O jovem, que fazia sua estreia como titular na competição, caiu desacordado após um choque de cabeça com o lateral-direito Zach Abbott aos 44 minutos.
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O lance aconteceu quando o jogo já estava 2 a 0 para o Nottingham Forest, com gols de Awoniyi e Igor Jesus. Após uma cobrança de escanteio, Derry tentou dominar a bola no peito dentro da área e subiu para disputá-la no alto com Abbott. Os dois se chocaram de cabeça, e o jovem jogador caiu apagado.
O árbitro Anthony Taylor paralisou a partida imediatamente para o atendimento médico. Derry recebeu oxigênio em campo durante uma paralisação de oito minutos e meio, sendo aplaudido pelas duas torcidas ao deixar o gramado de maca com um cordão cervical. Ele foi levado ao Hospital Chelsea and Westminster para exames de precaução.
Abbott também recebeu atendimento, mas saiu andando. Mesmo assim, precisou ser substituído por Neco Williams. Do lado do Chelsea, Liam Delap entrou no lugar de Derry.
No lance da colisão, a arbitragem marcou pênalti a favor do Chelsea. O meia-atacante Cole Palmer assumiu a responsabilidade da cobrança, mas parou na defesa do goleiro Sels, desperdiçando a oportunidade de diminuir o placar ainda no primeiro tempo.
Estreia amarga para Jesse Derry no Chelsea
Jesse Derry, de 18 anos, teve a chance de fazer sua estreia como titular na Premier League antes do confronto, mas o grave incidente interrompeu sua atuação precocemente. O jovem é considerado uma das promessas das categorias de base do Chelsea e vinha sendo observado pela comissão técnica para oportunidades no time principal.
A partida ficou paralisada por quase 10 minutos para o atendimento médico, um dos momentos mais longos de interrupção por lesão na temporada da Premier League. O clube ainda não divulgou um boletim médico atualizado sobre o estado de saúde do atleta, mas os exames realizados no hospital foram de precaução.
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