Jovem do Chelsea cai desacordado após choque de cabeça e é levado ao hospital

O atacante Jesse Derry, de 18 anos, foi retirado de maca nos acréscimos do primeiro tempo da partida entre Chelsea e Nottingham Forest, nesta segunda-feira (4), em Stamford Bridge, pela Premier League. O jovem, que fazia sua estreia como titular na competição, caiu desacordado após um choque de cabeça com o lateral-direito Zach Abbott aos 44 minutos.

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O lance aconteceu quando o jogo já estava 2 a 0 para o Nottingham Forest, com gols de Awoniyi e Igor Jesus. Após uma cobrança de escanteio, Derry tentou dominar a bola no peito dentro da área e subiu para disputá-la no alto com Abbott. Os dois se chocaram de cabeça, e o jovem jogador caiu apagado.

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O árbitro Anthony Taylor paralisou a partida imediatamente para o atendimento médico. Derry recebeu oxigênio em campo durante uma paralisação de oito minutos e meio, sendo aplaudido pelas duas torcidas ao deixar o gramado de maca com um cordão cervical. Ele foi levado ao Hospital Chelsea and Westminster para exames de precaução.

Médicos examinando Jesse Derry, após queda (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Abbott também recebeu atendimento, mas saiu andando. Mesmo assim, precisou ser substituído por Neco Williams. Do lado do Chelsea, Liam Delap entrou no lugar de Derry.

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No lance da colisão, a arbitragem marcou pênalti a favor do Chelsea. O meia-atacante Cole Palmer assumiu a responsabilidade da cobrança, mas parou na defesa do goleiro Sels, desperdiçando a oportunidade de diminuir o placar ainda no primeiro tempo.

Estreia amarga para Jesse Derry no Chelsea

Jesse Derry, de 18 anos, teve a chance de fazer sua estreia como titular na Premier League antes do confronto, mas o grave incidente interrompeu sua atuação precocemente. O jovem é considerado uma das promessas das categorias de base do Chelsea e vinha sendo observado pela comissão técnica para oportunidades no time principal.

A partida ficou paralisada por quase 10 minutos para o atendimento médico, um dos momentos mais longos de interrupção por lesão na temporada da Premier League. O clube ainda não divulgou um boletim médico atualizado sobre o estado de saúde do atleta, mas os exames realizados no hospital foram de precaução.

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