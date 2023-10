SEM A ESTRELA

O Brentford, por sua vez, foi uma das gratas surpresas de 2022-23, terminando o campeonato na metade superior da classificação. Porém, na atual temporada, a equipe não conseguiu repetir o desempenho inicial: muito se deve à ausência de Ivan Toney, suspenso por envolvimento com o mundo das apostas. Mbeumo praticamente roubou a responsabilidade de conduzir a equipe no campo, mas os comandados de Thomas Frank ainda não obtiveram grandes resultados. Ao menos, na rodada mais recente, os Bees encontraram uma certa tranquilidade ao bater o Burnley em casa por 3 a 0, adquirindo confiança para o duelo no Stamford Bridge.