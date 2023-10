Os primeiros jogos acontecem já na manhã deste sábado a partir das 8h. O quali termina no domingo e vai definir as últimas vagas nas chaves principais.

Nos 18 anos, com pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis, o favorito será o carioca Nicolas Oliveira, no feminino a paranaense Paola Dalmonico será a principal favorita.

Os baianos vêm para lutar pelos canecos. Entre as meninas, Luana Paiva estará entre as cabeças de chave. Na categoria 14 anos, a baiana Gabriela Bettoni é um dos destaques no torneio com pontos no ranking sul-americano do Cosat.