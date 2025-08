Os jogos de ida da terceira rodada eliminatória da Champions League tiveram início nesta terça-feira (5). Parte dos compromissos tiveram os resultados definidos na tarde de hoje, enquanto mais da metade terá a decisão acontecendo na quarta-feira (6).

continua após a publicidade

➡️ Barcelona trava batalha burocrática com ter Stegen; entenda

Os eliminados descem para disputar as fases preliminares da Europa League, enquanto os qualificados vão para os play-offs, e então, os classificados nesta "quarta fase" garantem um lugar na fase de liga, que terá início em meados de setembro.

🏆 Confira os resultados de hoje na Champions

⚽ Malmö (SUE) 0x0 Copenhague (DIN)

⚽ Shkëndija (MAC) 0x1 Qarabag (AZE)

⚽ Dinamo Kiev (UCR) 0x1 Pafos (CHP)

⚽ Rangers (ESC) 3x0 Viktoria Plzen (RTC)

continua após a publicidade

O Pafos, time que recém-contratou o zagueiro brasileiro David Luiz, que rescindiu com o Fortaleza, largou na frente diante do Dinamo de Kiev com direito a gol brasileiro. Sem o defensor, que ainda não está inscrito, coube ao atacante Anderson anotar o gol solitário do triunfo. Em contra-ataque puxado por João Correia, o camisa 33 cortou a marcação e bateu de pé canhoto para marcar já aos 39 minutos do segundo tempo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Quem deu show na rodada foi o Rangers. A equipe comandada por Russell Martin venceu o Viktoria Plzen por 3 a 0. Logo aos 15 minutos, Gassama recebeu grande passe de Dessers na área e bateu colocado para vencer o goleiro Wiegele. No fim da primeira etapa, o centroavante garçom aproveitou pênalti sofrido por Antman para deslocar o goleiro e marcar o segundo. E logo aos 6' da metade final, Gassama voltou a aparecer em jogada aérea e, de cabeça, anotou o terceiro.

Gassama comemora gol pelo Rangers na Champions League (Foto: Reprodução)

📆 Jogos de quarta-feira (6) na Champions League*

⚽ Kairat (CAZ) x Slovan Bratislava (SVK) - 12h

⚽ RB Salzburg (AUT) x Club Brugge (BEL) - 14h

⚽ Ludogorets (BUL) x Ferencváros (HUN) - 14h30

⚽ Lech Poznan (POL) x Estrela Vermelha (SER) - 15h30

⚽ Feyenoord (HOL) x Fenerbahçe (TUR) - 16h

⚽ Nice (FRA) x Benfica (POR) - 16h

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

A decisão da 71ª edição da Champions League está prevista para acontecer no dia 30 de maio de 2026, um sábado. O palco escolhido pela Uefa para receber a grande final europeia é a Puskás Arena, localizada em Budapeste, na Hungria.