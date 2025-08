Al-Hilal é banido de competição na Arábia Saudita

O Al-Hilal foi banido da Supercopa Saudita 2026/2027 caso conquiste classificação para a competição na próxima temporada. A decisão foi tomada pelo Comitê Disciplinar e de Ética da Associação Saudita de Futebol, nesta terça-feira (5).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Comitê Disciplinar e de Ética da Associação Saudita de Futebol tomou a decisão após o Al-Hilal desistir da Supercopa Saudita na atual temporada. O clube alegou cansaço dos jogadores após a participação no Mundial de Clubes para disputar a competição que ocorre entre os dias 19 e 23 de agosto, em Hong Kong.

continua após a publicidade

Além do banimento da Supercopa Saudita da próxima temporada, o Al-Hilal foi multado em 133 mil dólares (R$ 733 mil). Ainda assim, o clube pode apelar da decisão e buscar uma brecha para disputar o torneio na próxima temporada em caso de classificação.

Após a participação no Mundial de Clubes, o Al-Hilal realiza amistosos visando o início do Campeonato Saudita. O Crescente também se prepara para a estreia na Copa do Rei Saudita, que ocorre na segunda quinzena de setembro, contra o Al-Adalh.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.