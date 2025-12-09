Chelsea visita Atalanta pela Champions e busca afastar má fase

O Chelsea encara a Atalanta pela sexta rodada da fase de liga da Champions League, na terça-feira (9), no Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA). Entre os oito primeiros na competição europeia, os Blues vivem momento instável desde a impressionante vitória sobre o Barcelona, por 3 a 0, na rodada passada, no fim de novembro.

Desde então, o Chelsea acumula três jogos, todos na Premier League, com dois empates e uma derrota, contra Arsenal, Leeds United e Bournemouth. No clássico londrino, no dia 30 de novembro, a equipe de Enzo Maresca até fez um bom jogo e, com um a menos, após a expulsão de Moisés Caicedo no primeiro tempo, chegou a abrir o placar com Trevoh Chalobah, mas sofreu o empate minutos depois e não conseguiu reagir para desempatar a partida.

Mesmo com o empate em casa, o resultado foi considerado positivo, principalmente ao olhar a tabela da Premier League, já que a diferença entre os times se manteve igual: seis pontos. O Chelsea era o vice-líder da competição, enquanto o Arsenal liderava.

João Pedro disputa bola em Chelsea x Arsenal (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Virada de mês

Com a chegada do mês de dezembro, o Chelsea entrou em uma pequena crise, com dois tropeços fora de casa. O primeiro deles foi o pior, contra o Leeds United, na última quarta-feira (3), que está na briga contra o rebaixamento. Em um jogo pouco inspirado do ataque e erros individuais da defesa, principalmente de Tosin Adarabioyo, os Blues foram derrotados por 3 a 1 e viram a distância para o Arsenal sair de seis para nove pontos e sair da segunda colocação para quarto.

No sábado (6), contra o Bournemouth, sem Tosin, o Chelsea até conseguiu ter uma defesa sólida, com Wesley Fofana e Chalobah entre os titulares, mas o ataque seguiu devendo, com atuações apagadas de Liam Delap e Cole Palmer, que retorna de lesão que o afastou dos gramados por três meses. O placar ficou em 0 a 0, o que deixou os Blues na quinta colocação e que ainda pode acabar em sexto, em caso de vitória do Manchester United sobre o Wolves, nesta segunda-feira (8).

O Chelsea foi derrotado pelo Leeds United por 3 a 1, pela Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Retrospecto que assusta

Desde 2019/20, o Chelsea somou apenas 56 de 102 pontos no mês de dezembro, que marca o início do segundo terço da Premier League. Em diversas dessas situações, a equipe londrina se afastou da briga pelo título, que não vence desde 2016/17, e deu início a meses turbulentos em que a equipe não consegue manter o nível no restante da temporada.

24/25: 13 de 21 possíveis - Enzo Maresca

23/24: 12 de 21 possíveis - Mauricio Pochettino

22/23: 3 de 3 possíveis (menos jogos devido à Copa do Mundo de 2022) - Graham Potter

21/22: 12 de 21 possíveis - Thomas Tuchel

20/21: 7 de 18 possíveis - Frank Lampard

19/20: 9 de 18 possíveis - Frank Lampard

Mudança de rumo?

Para o duelo pela Champions League, Maresca contará com Moisés Caicedo, ausente dos dois últimos jogos da Premier League devido à expulsão direta contra o Arsenal. Além disso, Cole Palmer, em melhora física, pode ser mais um fator que ajudará o Chelsea conta a Atalanta.

Na temporada, a equipe de Bérgamo tem fase inconstante, com bom desempenho na Champions League, em que ocupa a 10º colocação, com 10 pontos — 3V, 1E e 1D —, mas campanha ruim no Campeonato Italiano, na 12ª posição, com 16 pontos — 3V, 7E e 4D —, sendo quatro derrotas nos últimos cinco jogos, incluindo na última rodada, em que foi superado por 3 a 1 para o Hellas Verona, fora de casa.

Treinamento do Chelsea antes do duelo contra a Atalanta (Foto: Glyn KIRK / AFP)

