Liverpool tropeça em casa contra o Chelsea, mas fica a um passo da vaga na Champions League

O Liverpool recebeu o Chelsea em Anfield na manhã deste sábado (9) pela Premier League e ficou no empate em 1 a 1. Com gols de Gravenberch e Enzo Fernández, as equipes somaram um ponto cada, resultado que deixa os Reds a apenas um passo de garantir a classificação direta para a Champions League da próxima temporada. Já o Chelsea chega aos 49 pontos e agora seca rivais como Bournemouth e Brentford para manter vivo o sonho de uma vaga em competições europeias, correndo inclusive o risco de ser ultrapassado pelo Everton ainda nesta rodada.

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Primeiro tempo

Em um primeiro tempo movimentado em Anfield, o Liverpool iniciou pressionando e abriu o placar logo aos 5 minutos com um golaço de Gravenberch, que finalizou de fora da área após assistência de Ngumoha. Os donos da casa quase ampliaram em uma jogada ensaiada, em que Van Dijk, livre de marcação, desperdiçou uma chance clara diante do gol. O Chelsea equilibrou as ações na metade da etapa, levando perigo com Cucurella, atuando improvisado como ponta, e alcançou o empate aos 37 minutos, quando Enzo Fernández converteu uma cobrança de falta precisa, selando o 1 a 1 antes do intervalo.

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O meio-campista holandês do Liverpool,Ryan Gravenberch, comemora o gol marcado durante a partida da Premier League entre Liverpool e Chelsea (Foto: Peter Powell / AFP)

Segundo tempo

O segundo tempo manteve a intensidade lá no alto, com o Chelsea assustando logo de cara em um gol anulado de Cole Palmer por impedimento de Cucurella, explorando as fragilidades do lado direito dos Reds. O Liverpool respondeu na mesma moeda com Curtis Jones, mas o lance também foi invalidado por posição irregular de Gakpo. Logo depois, Szoboslai obrigou Jørgensen a trabalhar e ainda carimbou a trave em um chute de fora da área. Após um lance polêmico de braço de apoio de Andrey Santos ignorado pelo VAR, o jogo ganhou contornos dramáticos no fim: o brasileiro João Pedro quase deu a vitória aos Blues em jogada individual, e Van Dijk ainda acertou o poste em uma cabeçada após escanteio, selando o empate em um duelo de tirar o fôlego.

Enzo Fernandez comemora após marcar o gol de empate durante a partida da Premier League entre Liverpool e Chelsea (Foto: Peter Powell / AFP)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O empate em 1 a 1 refletiu o equilíbrio entre a eficiência técnica e a falta de pontaria nos momentos decisivos. O Liverpool teve as chances mais claras, parando duas vezes na trave com Szoboszlai e Van Dijk, mas o Chelsea demonstrou resiliência ao suportar a pressão em Anfield e levar perigo constante nas transições em velocidade. O "fator trave" e as intervenções cruciais do VAR e dos goleiros impediram que o placar fosse alterado em uma etapa final em que as duas equipes jogaram abertas, buscando a vitória até o último minuto, mas pecando no detalhe final da finalização.

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Deu aula 🏅

Szoboszlai: o húngaro, que vem sendo um dos grandes destaques nesta temporada oscilante dos Reds, foi o responsável pelos principais lances ofensivos da partida. Apesar de não ter balançado as redes, Szoboszlai levou perigo constante ao gol de Jørgensen e criou oportunidades claras para que seus companheiros pudessem marcar.

Ficou abaixo 📉

Frimpong: O ala holandês, conhecido por sua forte característica ofensiva, não foi eficiente no apoio ao ataque e participou pouco das ações defensivas, justamente o setor que o Chelsea mais explorou para criar suas jogadas.

Ei, juiz! 📣

Aos 90 minutos de jogo, os jogadores do Chelsea reclamaram de um pênalti em cima de João Pedro, cometido por Frimpong. O lance foi checado pelo VAR, que nada marcou, e os jogadores dos Blues ficaram na bronca com a arbitragem.

✅ Ficha técnica

Liverpool 🆚 Chelsea

Premier League - 36ª Rodada

📆 Data e horário: Sábado, 9 de maio de 2026, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Anfield, Liverpool (ING)

🥅 Gols: Gravenberch (LIV), 6'/1°T (1-0), Enzo Fernández (CHE), 35'/1°T (1-1), XXXXXX, 6'/2°T (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Jorel Hato (CHE), Enzo Fernández (CHE), Cucurella (CHE), Joe Gomez (LIV), Caicedo (CHE) e Mac Allister (LIV)

🟥 Cartões vermelhos: -

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Mamardashvili; Jones, Konaté (Joe Gomez), Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch, Ngumoha (Isak) e Frimpong; Gakpo (Chiesa)

Chelsea (Técnico: Calum McFarlane)

Jörgensen; Malo Gusto, Fofana, Colwill e Hato; Andrey Santos (Reece James) e Caicedo; Palmer, Enzo Fernández e Cucurella; João Pedro

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Craig Pawson (ING)

🚩 Assistentes: Lee Betts (ING) e Matt Wilke (ING)

📺 VAR: Tony Harrington (ING)

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