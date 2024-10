Fabio Maresca, árbitro italiano (Foto: Alessio Morgese / NurPhoto / NurPhoto via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 09:28 • Amsterdã (HOL)

Fabio Maresca, árbitro que estava escalado para PSV x Sporting nesta terça-feira (1), pela Champions League, foi afastado do quadro da Uefa. O motivo está relacionado a uma polêmica ocorrida no futebol do Kuwait.

O italiano, que apitava o confronto entre Al-Kuwait e Al-Arabi, pela primeira divisão do país, foi acusado de ameaçar um jogador de morte. Khaled Al-Murshed, jogador do time visitante, denunciou a autoridade do confronto e afirmou ter provas concretas.

A Associação Italiana de Árbitros (AIA) reprovou a possível atitude de Maresca, já que mantém relações positivas com outras ligas do mundo. No início da temporada, sua atuação negativa em Milan x Torino já havia o rebaixado para arbitrar jogos da segunda divisão no país da Velha Bota. A Federação Italiana de Futebol (FIGC), por sua vez, não se manifestou até o momento.

No lugar de Fabio, o experiente Daniele Doveri fará a função de quarto árbitro no duelo continental, válido pela segunda rodada da fase de liga. Marco Guida será o homem do apito, auxiliado por Ciro Carbone e Giorgio Peretti; no VAR, Aleandro Di Paolo e Daniele Chiffi completam o corpo inteiramente italiano.

Fabio Maresca já apitou cinco jogos na temporada 2024-25 (Foto: Getty Images via AFP)