Ídolo da Espanha, Iniesta anunciará aposentadoria do futebol

Publicada em 01/10/2024

Andrés Iniesta deve oficializar sua aposentadoria nos próximos dias. Ídolo máximo do futebol espanhol, o meio-campista de 39 anos estava sem clube desde o fim da última temporada, quando deixou o Emirates-EAU.

Em vídeo através das redes sociais, o jogador, eternizado com a camisa 8 do Barcelona, fez uma analogia ao símbolo do "infinito", com o algarismo na posição horizontal, e, através da pintura de um grafiteiro, deixou a data de 8 de outubro como provável anúncio do adeus aos gramados.

Em conferência aberta para a imprensa, a ser realizada na Catalunha, o atleta deve falar sobre próximos projetos no futebol e receber homenagens da diretoria blaugrana por todo seu legado construído no esporte.

Revelado em La Masía, Iniesta subiu aos profissionais do Barça em outubro de 2002. Desde sua estreia até sua despedida, foram 16 anos, sendo parte crucial do time histórico de Pep Guardiola e conquistando quatro títulos de Champions League pelo clube, além de acumular mais 28 troféus.

Iniesta levanta o troféu da Copa do Rei 2018, conquistada sobre o Sevilla (Foto: Lluis Gene / AFP)

Após deixar a Catalunha, se transferiu para o futebol japonês, acertando com o Vissel Kobe. Como capitão, conduziu o clube a seu primeiro título expressivo: a Copa do Imperador de 2019; em cinco anos, atuou 134 vezes, mas saiu meses antes de seu time conquistar o Campeonato Japonês. Pelo Emirates Cultural, fez 23 partidas em 2023-24, e ao deixar os Emirados Árabes, recebeu propostas da Arábia Saudita e do Qatar, mas optou por não avançar nas negociações.

O ápice da carreira de Andrés, entretanto, aconteceu pela seleção da Espanha. Titular da Fúria por anos, o meia teve papel crucial nos anos de dominância continental, vencendo a Eurocopa em 2008 e 2012. Na Copa do Mundo de 2010, desfilou seu futebol e foi o autor do gol do título de sua seleção, já na prorrogação da decisão contra a Holanda.

Títulos de Iniesta na carreira

BARCELONA

La Liga: 9 troféus

Champions League: 4 troféus

Copa do Rei: 6 troféus

Supercopa da Espanha: 7 troféus

Supercopa da Uefa: 3 troféus

Mundial de Clubes: 3 troféus

VISSEL KOBE

Copa do Imperador: 1 troféu

Supercopa Japonesa: 1 troféus

J-League: 1 troféu

ESPANHA

Copa do Mundo: 1 troféu

Eurocopa: 2 troféus

Números de Iniesta na carreira

BARCELONA

674 jogos

57 gols

135 assistências

VISSEL KOBE

134 jogos

26 gols

25 assistências

EMIRATES CULTURAL

23 jogos

5 gols

1 assistência

ESPANHA

131 jogos

14 gols

5 assistências